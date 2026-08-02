CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2026 PROYECTA OBRAS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

La Cuenta Pública Participativa 2026, encabezada por la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, dio a conocer los principales avances y proyectos contemplados para la Provincia Antártica Chilena. Entre las iniciativas destacan obras de conectividad terrestre, marítima y aérea, además de inversiones en infraestructura, investigación científica y desarrollo territorial.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, señaló que la planificación contempla proyectos orientados a fortalecer la conectividad y la infraestructura pública, además de consolidar el rol de Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártica. Entre las principales iniciativas figura el avance de la Ruta Vicuña-Yendegaia, cuya planificación considera el inicio de las etapas 12 y 13 durante el período 2026-2027, tras la finalización de la etapa 10 y el avance de la etapa 11.

La cartera de proyectos también incluye la continuidad de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, la conservación mayor del Aeródromo Guardiamarina Zañartu, la futura Unidad Básica Forense para la comuna de Cabo de Hornos y nuevas iniciativas de pavimentación y mejoramiento urbano, junto con la implementación del nuevo Plan Regulador Comunal.

Asimismo, la planificación contempla medidas para fortalecer la conectividad digital, ampliar programas energéticos hacia Puerto Toro y Puerto Navarino, instalar cargadores públicos para electromovilidad, potenciar el Centro Internacional Cabo de Hornos y ampliar el sistema de detección temprana de incendios forestales en el Parque Nacional Yendegaia. A ello se suman programas de capacitación laboral, iniciativas culturales y acciones en materia de seguridad pública.

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