DIPUTADO RIQUELME CRITICA ACTITUD DE ALCALDESA DE PUERTO NATALES CON DELEGADO PROVINCIAL: "LOS ÚNICOS QUE PIERDEN SON LOS CIUDADANOS"

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), abordó esta mañana diversos temas de interés regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde se refirió a la situación del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, la aplicación de exámenes de drogas a autoridades, el trabajo de fiscalización que realiza como parlamentario y las acciones que impulsa para obtener información sobre la administración de Zona Franca.

Respecto a la preocupación manifestada por gremios del turismo y el comercio debido al futuro cierre temporal del aeródromo de Puerto Natales para ejecutar obras de reparación, el parlamentario sostuvo que la decisión responde exclusivamente a criterios de seguridad y a limitaciones técnicas.

Tras reunirse con representantes gremiales, autoridades regionales, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el Ministerio de Obras Públicas y expertos en pavimentos, aseguró que no existen alternativas viables para ejecutar los trabajos durante el invierno.

"Yo no soy populista, yo no les voy a decir lo que quieren escuchar, sino la información que he recabado yo en las reuniones con los organismos técnicos, con los organismos privados. (...) La pregunta es qué está primero la vida humana o el beneficio económico. Y yo creo que tiene que estar siempre primero la vida humana acá", afirmó.

Asimismo, explicó que las restricciones climáticas impiden intervenir la pista fuera del período comprendido entre noviembre y marzo.

"Solamente se puede trabajar con asfalto, que es el tipo de construcción que tenemos hoy día, desde noviembre hasta marzo. (...) Si no lo arreglamos ahora nos arriesgamos a que tengamos cerrado por mucho más tiempo y eso no es un tema de estar de acuerdo o no, es la realidad técnica."

Riquelme indicó además que el crecimiento sostenido del tráfico aéreo ha superado las condiciones para las cuales fue diseñado el aeródromo.

"Hoy día está operacionalizando aviones grandes siete veces al día. El crecimiento del aeródromo de Puerto Natales es cercano al 30%, ninguna otra terminal aérea en Chile tiene ese crecimiento en vuelos."

En materia de probidad, el diputado destacó la implementación de exámenes de drogas a autoridades del Ejecutivo, asegurando que fue resultado de las fiscalizaciones que impulsó.

"Yo me hice el examen de drogas, yo salí negativo. (...) Oficié a todas las seremías, delegaciones presidenciales y municipalidades para que se hicieran este examen de drogas. (...) Hoy día la noticia es que todos los seremis y la delegada dieron exámenes negativos porque en su momento yo fiscalicé a mi propio gobierno para que se hicieran todos estos exámenes."

Agregó que la nueva legislación obligará a diversas autoridades a someterse a este tipo de controles y manifestó que continuará revisando el cumplimiento de dicha normativa.

"Vamos a ir fiscalizando. No nos vamos a quedar tranquilos con que se diga que al 100% dio negativo, porque por ley ellos tienen que publicar los resultados de estos exámenes."

Consultado por la situación del subsecretario de Hacienda, quien enfrenta cuestionamientos tras un examen antidrogas, Riquelme defendió el principio de presunción de inocencia, aunque reiteró que las autoridades deben ser apartadas de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.

"Ante cualquier cuestionamiento, los vamos a apartar de sus funciones hasta que se demuestre lo contrario. (...) Eso no significa que sean culpables, sino que simplemente mientras sea la investigación no pueden seguir en el Gobierno porque no pueden estar cuestionadas y son personas que toman decisiones."

Durante la entrevista también abordó la relación entre autoridades en Puerto Natales, criticando el distanciamiento entre la alcaldesa de la comuna y el delegado presidencial provincial.

"Cuando la alcaldesa se amurra y dice 'yo no voy a hablar más con este', ¿quién es el que pierde? Pierde el habitante de la comuna. (...) Tiene que coordinarse con el Poder Ejecutivo, sino los únicos que pierden son los ciudadanos."

En el tramo final de la conversación, el parlamentario reiteró sus cuestionamientos a la administración de Zona Franca, señalando que mantiene acciones ante el Consejo para la Transparencia para obtener antecedentes financieros de la concesionaria.

"Yo empecé a fiscalizar Zona Franca el año 2022. En dos ocasiones hemos pedido los antecedentes y no los han entregado. (...) Hoy día estamos en el Tribunal de Transparencia para que Zona Franca pase los números para poder fiscalizarlos."

Finalmente, sostuvo que continuará impulsando las investigaciones que, a su juicio, buscan transparentar el uso de recursos públicos en la región.

"Si la Zona Franca quiere que no hagan juicios de valor respecto a su administración y que lo hagan sobre cifras reales, que entreguen los números, que no los oculten como lo han hecho durante tres años. (...) Vamos a seguir hasta el final con nuestro trabajo porque a mí no me eligieron para ser simpático; a mí me eligieron para hacer la pega y eso es lo que estoy haciendo."



