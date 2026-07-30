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30 de julio de 2026

PORVENIR SUMA CASI 1.200 METROS CUADRADOS DE INVERNADEROS NUEVOS EN LA APUESTA DE LA AFC FUEGUINA

El dato se dio a conocer en la segunda jornada del seminario itinerante "Programa GORE-INDAP 2030", que reunió a cerca de 90 usuarios de la Agricultura Familiar Campesina de la provincia y cierra este viernes en Puerto Natales.

porvenirAFC

Casi 1.200 metros cuadrados de invernaderos se han construido durante este año en Porvenir, un dato que resume mejor que ninguna cifra la apuesta que están haciendo los agricultores fueguinos por mejorar la calidad de sus productos y aumentar su producción, pese al clima extremo de Tierra del Fuego. Ese avance fue uno de los ejes centrales de la segunda jornada del seminario itinerante "Programa GORE-INDAP 2030, Construyendo el Futuro de la AFC en Magallanes", realizada este miércoles en el auditórium del Centro de Formación Técnica de Magallanes, sede Porvenir, actividad enmarcada en el convenio entre el Gobierno Regional e INDAP que busca fortalecer la soberanía alimentaria de la región.


A la jornada llegaron representantes de los cerca de 90 usuarios de la Agricultura Familiar Campesina que hoy trabajan en la provincia, un número que ha ido creciendo de la mano de la superficie bajo invernadero, y que da cuenta de un cambio de escala en la forma de producir en esta isla donde, durante generaciones, la agricultura de hortalizas y cultivos protegidos parecía un terreno reservado para otras latitudes del país. Las presentaciones se desarrollaron en un formato marcadamente dialogante, con preguntas que interrumpían a los expositores a media exposición y respuestas que se ajustaban sobre la marcha a la realidad de cada predio, lo que confirmó que esos casi 1.200 metros cuadrados nuevos no son solo estructura, sino también conocimiento técnico que los propios agricultores están incorporando activamente.


La actividad contó con la participación del director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, y del gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quienes dieron la bienvenida a la jornada antes de dar paso al bloque técnico. Nicolás Butorovic, académico de la Universidad de Magallanes, expuso sobre la climatología de la provincia de Tierra del Fuego, su situación actual y sus proyecciones. Rodrigo Acuña, ingeniero agrónomo PhD de Horticlima, presentó la tecnología de invernaderos y sus adaptaciones constructivas a las condiciones locales, y más tarde abordó también las técnicas hidropónicas y su potencialidad en zonas extremas. Jorge Moncada, ingeniero agrónomo, expuso sobre herramientas para una fertilización eficiente en cultivos protegidos. Y Pablo Valdenegro, geólogo del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA) de la Universidad de Chile, cerró el bloque de exposiciones planteando la geotermia como una innovación con potencial para la agricultura regional.


El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, destacó el crecimiento de la agricultura en Tierra del Fuego y el aporte del convenio suscrito con Indap. "A través de este convenio, que contempla más de 3.200 millones de pesos, estamos ayudando a mejorar la infraestructura agrícola de la región y a fortalecer las competencias de nuestros productores, para que cada metro cuadrado nuevo se traduzca en mejor calidad y mayor producción. Quiero destacar especialmente el trabajo y el esfuerzo de las agricultoras y agricultores de Porvenir, que le han sacado el máximo provecho al conocimiento técnico y al acompañamiento que entregamos desde el Gobierno Regional", sostuvo la autoridad regional.


El seminario itinerante cierra su recorrido este viernes 31 de julio en Puerto Natales, desde las 09:00 horas, en el auditórium del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez.

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