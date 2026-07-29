DELEGADO RODOLFO MONCADA RECOGE DEMANDAS HISTÓRICAS DE LA JUNTA DE VECINOS N°1 DE PUERTO WILLIAMS

En el marco del ciclo de reuniones con diferentes organizaciones sociales locales, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, sostuvo un encuentro con dirigentes de la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams.





Los participantes de esta actividad, desarrollada en la sede del organismo vecinal, abordaron relevantes demandas, muchas de ellas históricas, en materias como salud, subsidio aéreo, empleo y turismo, con el fin de alcanzar soluciones concretas en el actual Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

​



El delegado Moncada valoró esta instancia de diálogo con quienes integran la entidad comunitaria, donde pudo escuchar las principales necesidades, inquietudes y propuestas por parte de los representantes de la población local.

​



"Hay obras que por años no se han podido ejecutar, y nosotros como administración pretendemos ir resolviendo esas situaciones. Hay demandas históricas en el territorio, como mejorar el acceso al subsidio aéreo, por ejemplo: que las personas que realmente vivan en Puerto Williams sean las que reciban el beneficio. Todo ello es materias que ya se viene trabajando desde hace un tiempo, y otras materias que vamos a reforzar y seguir trabajando. Quedamos a disposición de todo lo que ellos necesiten y que estén dentro de nuestras atribuciones poder trabajar", sostuvo la máxima autoridad provincial.

​



Asimismo, en relación a la reciente activación de Modo Empleo con que el Gobierno pretende impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, el delegado Moncada recalcó su intención de que los propios habitantes de la ciudad tengan mayores opciones. "Es una demanda histórica respecto de mejorar la situación laboral en Puerto Williams. La inversión privada también juega un rol muy relevante, respecto de las nuevas construcciones que se están haciendo en el territorio o a los nuevos servicios que vayan a existir. Lo importante es que las personas de Puerto Williams tengan acceso a estas fuentes laborales, y eso es lo que nosotros queremos ir impulsando. Más allá de decir con quién trabajar o no, finalmente concretar en lo posible muchas iniciativas en el territorio, obras que generen empleo", detalló.

​



Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams, Cecilia Mancilla, destacó esta reunión, significando la segunda sostenida por el delegado Moncada junto a la directiva, tras un encuentro con variadas organizaciones sociales realizada en marzo pasado, apenas asumió su cargo.

​



"Fue una muy buena oportunidad que nos haya venido a saludar y ver cómo estamos como Junta de Vecinos. Dentro de las principales demandas, generalmente son el transporte, las residencias, salud, turismo y colaboración en las actividades invernales. Son muchas cosas que uno tiene que ir hablando y hacer seguimiento de cada una de ellas. Nosotros estamos trabajando junto a las demás organizaciones de la comunidad donde trabajamos directamente, ya sea con el delegado o el alcalde de la comuna", manifestó.

​



Esta reunión se enmarca a una serie de encuentros que el delegado Moncada tiene planificado sostener con las organizaciones sociales de la provincia, con el propósito de concretar una agenda de diálogo permanente con la comunidad. Además de la Junta de Vecinos, la autoridad gubernamental se ha reunido con integrantes del Club del Adulto Mayor "Rosa Yagán", iniciativa que continuará efectuando con otras entidades similares.