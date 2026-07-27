CADEM: 37% APRUEBA LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST Y 59% LA DESAPRUEBA

La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados durante la cuarta semana de julio: el 37% (-2 pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y el 59% (+1 pto) la desaprueba, sin cambios significativos.

Respecto de los ministros mejor evaluados, destacan Iván Poduje, con un 53% de aprobación; May Chomali, con un 52% (+7 pts); Daniel Mas, con un 51% (+4 pts); María Jesús Wulf, con un 50% (-1 pto); Claudio Alvarado, con un 50% (-4 pts); y Martín Arrau, con un 45% (-3 pts).

En la vereda contraria, destaca Jorge Quiroz, quien se ubica entre los tres ministros peor evaluados, con un 34% (-5 pts), pese a ser considerado el secretario de Estado más influyente (57%, +3 pts). Le siguen Ximena Rincón (32%, -5 pts) y Natalia Duco (30%, -2 pts).

Por otro lado, respecto de las expectativas sobre el futuro, el 58% lo ve con pesimismo, el nivel más alto desde que comenzó esta serie en 2015, mientras que el 40% lo observa con optimismo.



En cuanto a las perspectivas para el segundo semestre, el 43% (+6 pts) estima que la situación económica del país empeorará, el 34% (-7 pts) cree que se mantendrá igual y el 21% (+2 pts) considera que mejorará.

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Asimismo, el 51% estima que la delincuencia empeorará y el 50% cree que ocurrirá lo mismo con la situación política.



Respecto de las expectativas personales, el 49% considera que su situación económica y la de su familia se mantendrá igual. Sin embargo, las perspectivas son más negativas en otros ámbitos: el 49% piensa que empeorarán sus posibilidades de ahorrar, el 51% las de invertir, el 47% las de acceder a un crédito de consumo, el 53% las de comprar un auto y el 56% las de adquirir una vivienda.



Fuente: cnnchile.com

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