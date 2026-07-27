27 de julio de 2026
CADEM: 37% APRUEBA LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST Y 59% LA DESAPRUEBA
Por otro lado, respecto de las expectativas sobre el futuro, el 58% lo ve con pesimismo, el nivel más alto desde que comenzó esta serie en 2015, mientras que el 40% lo observa con optimismo.
La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados durante la cuarta semana de julio: el 37% (-2 pts) aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y el 59% (+1 pto) la desaprueba, sin cambios significativos.
Respecto de los ministros mejor evaluados, destacan Iván Poduje, con un 53% de aprobación; May Chomali, con un 52% (+7 pts); Daniel Mas, con un 51% (+4 pts); María Jesús Wulf, con un 50% (-1 pto); Claudio Alvarado, con un 50% (-4 pts); y Martín Arrau, con un 45% (-3 pts).
En la vereda contraria, destaca Jorge Quiroz, quien se ubica entre los tres ministros peor evaluados, con un 34% (-5 pts), pese a ser considerado el secretario de Estado más influyente (57%, +3 pts). Le siguen Ximena Rincón (32%, -5 pts) y Natalia Duco (30%, -2 pts).
Por otro lado, respecto de las expectativas sobre el futuro, el 58% lo ve con pesimismo, el nivel más alto desde que comenzó esta serie en 2015, mientras que el 40% lo observa con optimismo.
En cuanto a las perspectivas para el segundo semestre, el 43% (+6 pts) estima que la situación económica del país empeorará, el 34% (-7 pts) cree que se mantendrá igual y el 21% (+2 pts) considera que mejorará.
Asimismo, el 51% estima que la delincuencia empeorará y el 50% cree que ocurrirá lo mismo con la situación política.
Respecto de las expectativas personales, el 49% considera que su situación económica y la de su familia se mantendrá igual. Sin embargo, las perspectivas son más negativas en otros ámbitos: el 49% piensa que empeorarán sus posibilidades de ahorrar, el 51% las de invertir, el 47% las de acceder a un crédito de consumo, el 53% las de comprar un auto y el 56% las de adquirir una vivienda.
Fuente: cnnchile.com
El exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, permanecerá detenido hasta este martes mientras la Fiscalía completa diligencias investigativas antes de la audiencia de formalización por un presunto delito sexual.
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