SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL ABRE CONVOCATORIA NACIONAL PARA CONCURSO DE TESIS SOBRE JUSTICIA JUVENIL

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil lanzó la segunda versión del concurso "Tesis con Propósito: Jóvenes, Justicia y Reinserción 2026", iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la investigación académica y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la justicia juvenil. La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado de universidades de todo el país y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.

Las investigaciones postulantes deberán abordar temas relacionados con la responsabilidad penal adolescente, la reinserción social o áreas afines al trabajo del Servicio. Los trabajos seleccionados serán publicados en futuras ediciones de la revista Señales para la Reinserción Social Juvenil y difundidos a través de los canales institucionales para ampliar su alcance en el ámbito académico y del sistema de justicia.

La directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez, señaló que esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Vinculación con la Academia, orientada a fortalecer el diseño y la mejora continua de las políticas públicas mediante el aporte de evidencia y conocimiento científico generado por las instituciones de educación superior.

Durante el lanzamiento también fueron reconocidas las investigaciones ganadoras de la versión 2025 del concurso. En la categoría de posgrado fue premiada Yeanette Vilches, de la Universidad de Chile, mientras que en pregrado el primer lugar correspondió a Sofía Gaete, Valeria Jara y Javiera Massa, de la Universidad de Valparaíso, por una investigación sobre el reclutamiento de niñas y adolescentes por parte de organizaciones criminales.

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