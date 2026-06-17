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17 de junio de 2026

ALIANZA INTERSECTORIAL BUSCA FORTALECER LA OFERTA CULTURAL EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

​Trabajo entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil y Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio busca abrir nuevas oportunidades para jóvenes en reinserción a través de la expresión artística, la música y la literatura.

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La visita del Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, al Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas – dependiente del Servicio de Reinserción Social Juvenil – se enmarcó en la alianza intersectorial suscrita por esta cartera en el Comité Operativo Regional de Justicia (COR), instancia en la cual participa junto a otras 15 reparticiones públicas que tienen como objetivo poner a disposición la oferta programática del Estado para apoyar la integración social de adolescentes en conflicto con la justicia.
 
Acompañado de profesionales de la cartera, la autoridad regional fue recibido por el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel y la directora (S) del Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC, Leticia Torres. Ambos directivos guiaron la visita que permitió recorrer la infraestructura y compartir espacios de conversación con los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanción en modalidad IP (Internación Provisoria) e IRC (internación en Régimen Cerrado).
 
A través de compromisos suscritos por la autoridad de Cultura en el COR, se buscará orientar acciones que desarrollen la creatividad y democraticen el acceso cultural de jóvenes que se encuentran cumpliendo sanciones o medidas en modalidades de privación de libertad o en medio libre. Además, el trabajo estará dirigido a implementar programas específicos que promuevan el arte como una herramienta de transformación social.
 
"Tras esta provechosa visita al Centro de Cumplimiento Juvenil, reafirmamos nuestra completa disposición para apoyar y colaborar activamente en los procesos de reinserción social a través de las disciplinas artísticas. Como Ministerio, conocemos de cerca el tremendo poder transformador de las artes en la vida de las personas. Por ello, queremos poner al servicio nuestros dispositivos y herramientas para llegar a estos jóvenes, porque entendemos que brindar oportunidades de desarrollo cultural es también aportar con acciones concretas a la tarea de seguridad pública, una dimensión que nuestro Gobierno tiene como prioridad central en su agenda", dijo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, al concluir la visita.
 
Por su parte, César Montiel, director regional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes valoró la importancia de contar con el apoyo de esta cartera. "Resulta fundamental que los integrantes del COR conozcan el trabajo que se realiza al interior del Centro de Cumplimiento Juvenil, en donde se trabaja diariamente por favorecer la reinserción social de jóvenes que requieren de una intervención especializada. Con el apoyo del Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esperamos que este trabajo se vea potenciado con un acceso permanente al arte o la lectura que contribuya no sólo a su bienestar sino también a su salud mental, que es clave para la reinserción".
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