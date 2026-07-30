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30 de julio de 2026

FISCALIZACIÓN MIGRATORIA EN MAGALLANES ARROJÓ 13 DENUNCIADOS Y UNA DETENIDA

El despliegue abarcó establecimientos comerciales, obras de construcción, un rodoviario y locales nocturnos. En la capital regional, el operativo contó además con la participación del seremi de Seguridad Pública.

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Durante este miércoles, detectives de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Magallanes se desplegaron en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams para fiscalizar a ciudadanos extranjeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria y reforzar las acciones de control en diferentes sectores, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la seguridad de la comunidad.

El despliegue abarcó establecimientos comerciales, obras de construcción, un rodoviario y locales nocturnos. En la capital regional, el operativo contó además con la participación del seremi de Seguridad Pública.

Al respecto, el seremi de Seguridad Pública, Ronald López, indicó: “la Policía de Investigaciones de Chile desarrolló anoche un operativo de control migratorio en la región para velar por el cumplimiento de la Ley de Migración y Extranjería. Estas fiscalizaciones son una herramienta fundamental para fortalecer el control territorial, promover una migración ordenada y regular, y contribuir a la seguridad de la comunidad. El trabajo permanente de la PDI demuestra el compromiso de la institución con el resguardo de nuestras fronteras y con el cumplimiento de la normativa vigente”.

En la región se fiscalizó durante este miércoles a un total de 80 ciudadanos extranjeros, detectándose que 13 se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que fueron denunciados al Servicio Nacional de Migraciones.

El Comisario Leonardo Alegría, jefe de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, señaló: “Se detectó a extranjeros en situación migratoria irregular por diferentes infracciones a la Ley de Migración, entre ellas, encontrarse trabajando sin la autorización correspondiente, haber ingresado al país por un paso no habitado o mantener sus permisos de residencia vencidos. Este tipo de procedimientos se llevó a cabo en diferentes ciudades de la región y también en otras zonas del país”.

Producto de la fiscalización, fue detenida una mujer adulta de nacionalidad paraguaya, quien registraba una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves, emanada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Durante esta jornada fue puesta a disposición del tribunal.

JG 28 de julio

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES QUEDA CON ARRAIGO NACIONAL TRAS SER FORMALIZADO POR VIOLACIÓN

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