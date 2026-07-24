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24 de julio de 2026

ESCUELA DE CARABINEROS DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, ALTO MANDO POLICIAL Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL SUMAN AVANCE AL PROYECTO

Los avances convergen en la propuesta de la Escuela de Formación consignada dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), impulsado por la actual administración del Gobierno Regional.

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La construcción de la Escuela de Carabineros de Magallanes sumó un nuevo hito: el jueves, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, se reunió con la Directora Nacional de Apoyo a las Operaciones de Carabineros, General Directora María Teresa Araya; el Director de Educación, Doctrina e Historia de la policía uniformada, General Claudio Henríquez; el Jefe de Zona de Carabineros de Magallanes, General Marco Antonio Alvarado; y la Delegada Presidencial Regional, Éricka Farías. El detalle del encuentro fue revisar la situación del terreno, los plazos de desarrollo de la obra y la concreción de la misma.

En marzo pasado, el ministerio de Bienes Nacionales, por medio de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi), anunció la desafección de 21,84 hectáreas de un terreno fiscal en el sector Río de los Siervos, al sur de Punta Arenas, de propiedad del ministerio de Defensa y la Subsecretaría de Guerra, pero en desuso. Tras la firma del decreto N°54 de fecha 05 de marzo de 2026, Carabineros pudo tramitar un permiso de ocupación anticipada.

Los avances convergen en la propuesta de la Escuela de Formación consignada dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), impulsado por la actual administración del Gobierno Regional.

En el marco del centenario de Carabineros, a cumplirse en 2027, el Gobernador Flies relevó tras la reunión que la Escuela de Formación local “es una gran oportunidad”: “Con esa destinación, Carabineros puede hacer el estudio de terreno y adaptar el anteproyecto que tiene de arquitectura, o el diseño, para que, con esos datos, puedan entregarlos a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para hacer un pago a contrarecepción, lo que nos permite ganar aproximadamente un año en la posibilidad de ejecución”.

En esa línea, vaticinó la máxima autoridad regional que “si estas cosas se dieran, en las próximas semanas podríamos tener buenas noticias cercanos al centenario de Carabineros en abril del próximo año, en cuanto a la posibilidad de iniciar una licitación”.

El General Alvarado, en tanto, calificó el encuentro como “muy bueno”, pues permitió “distribuir algunas fechas que podrían ser susceptibles para trabajar en la construcción de un grupo”: “Hay hartos trabajos que tenemos que ver antes de empezar la construcción, y estamos afinando esos detalles, aprovechando la oportunidad que nuestro General Inspector María Teresa Araya está visitando la región”.

Si bien la construcción demoraría de tres a cuatro años, el Gobernador transparentó que, junto con el Gobierno Central, “se está viendo si existe infraestructura disponible para que, paralelamente, podamos iniciar (la formación) en dependencias arrendadas o adaptadas, lo que nos adelantaría varios años en cuanto a la oferta a jóvenes, mujeres y hombres de Magallanes, que puedan entrar a la institución”.



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