SAG MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE TRAS RESCATE Y LIBERACIÓN EXITOSA DE UN ÑANDÚ EN ÚLTIMA ESPERANZA

El reciente atropello de un puma, así como los recurrentes ataques de perros salvajes, tanto a la ganadería como a especies nativas, constituyen hechos que nos preocupan profundamente y que refuerzan la necesidad de seguir promoviendo la educación ciudadana respecto del cuidado y protección de nuestro patrimonio natural.



A estos incidentes se suma un nuevo caso ocurrido el día 14 del presente mes en la Ruta 9, que conecta Punta Arenas con Puerto Natales, donde una conductora encontró un ejemplar de ñandú (Rhea pennata) herido en la ruta, con lesiones compatibles con un atropello reciente. Antes de actuar, y como gesto destacable, se contactó telefónicamente con profesionales del SAG, evaluando el contexto y coordinando las mejores medidas para su posterior traslado y evaluación en la oficina del SAG de Puerto Natales.



Atención y evaluación



En un recinto adaptado y protegido, el ejemplar se recuperó del estrés implícito que significó el atropello y las manipulaciones siguientes, para lo cual contó con agua fresca y alimentación de libre disposición. Posteriormente, la médico veterinaria de la Oficina Sectorial realizó una evaluación clínica completa, constatando las siguientes lesiones:



Heridas superficiales en el tarso-metatarso de la extremidad posterior izquierda.

Herida superficial con leve sangrado en la falange proximal del dedo externo de la misma extremidad.

Pérdida de plumas en el ala izquierda, con una leve limitación para extenderla completamente.

La evaluación general permitió determinar que:

No existían fracturas óseas.

El ejemplar mantenía fuerza y movilidad en ambas extremidades.

Presentaba desplazamiento normal.

Conservaba movilidad y coordinación cervical adecuada.

Consumió alimento y agua espontáneamente tras su ingreso.

No evidenciaba signos de dificultad respiratoria.

No presentaba hemorragias ni lesiones externas de relevancia.



Considerando estas condiciones favorables, se realizó la limpieza de las heridas superficiales y se mantuvo al ejemplar en observación durante la noche.



Monitoreo y recuperación



A las 21:00 horas del mismo día, el funcionario de turno de fauna efectuó una nueva inspección, verificando que el ñandú se encontraba en buenas condiciones generales, descansando, alerta y sin alteraciones respecto de la evaluación inicial.

Durante la mañana del 15 de julio de 2026, el ejemplar fue nuevamente monitoreado, confirmándose su normal desplazamiento y patrones de conducta.



Liberación en su hábitat natural



La favorable evolución clínica y conductual del ejemplar, y la ausencia de lesiones que comprometieran su desempeño funcional en la naturaleza, determinaron materializar su liberación y reinserción en el medio natural, durante el mismo día. Para lo anterior se tuvo presente que los procesos de tratamiento y rehabilitación de la fauna silvestre deben entenderse, esencialmente como temporales, y procurar el menor tiempo posible en cautiverio para no alterar sus capacidades y relaciones en el ecosistema.



En la liberación participaron 3 funcionarios de la oficina sectorial, realizándose sin contratiempos y en un ambiente de total tranquilidad y silencio. Previo a la liberación, el ejemplar se movilizó en una jaula de transporte animal, acondicionada para la especia, respetándose una pausa de tiempo prudente antes de recuperar su libertad. El sitio de liberación ocurrió en un hábitat similar al de su captura, sin barreras geográficas de por medio, y con presencia de otros ejemplares de la especie, lo que favoreció la reinserción del ejemplar. Una vez liberado, el ejemplar corrió un par de decenas de metros con vigilancia activa para posteriormente detenerse y comenzar a comer, conducta que fue observada durante aproximadamente dos horas antes de hacer abandono del sitio.



De acuerdo con los antecedentes recopilados y la evaluación veterinaria, las lesiones fueron compatibles con un traumatismo de baja energía, posiblemente asociado a un impacto ocurrido en la ruta, sin consecuencias permanentes para el ave.



Trabajo coordinado y llamado a la comunidad



La recuperación y posterior liberación del ejemplar en un plazo de 24 horas demuestra la importancia de una respuesta rápida y coordinada frente a situaciones en que la fauna silvestre, especialmente especies amenazadas, se ven afectada por acción directa de las personas, como ocurre en un atropello vehicular. En esta oportunidad cabe destacar la activa colaboración público privada y la integración provincial y regional observada en el SAG.



Distinta es la situación cuando las interacciones entre especies de fauna, incluida la relación predador-presa, ocurren de manera natural, instancia en la que las personas no deben intervenir.



Finalmente, el SAG hace un llamado a la comunidad, especialmente a quienes tienen alta demanda de horas conduciendo vehículos, a prevenir el atropello de fauna silvestre a través de la conducción prudente, el conocimiento y valoración de estas especies.

