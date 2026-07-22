Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

22 de julio de 2026

SAG MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE TRAS RESCATE Y LIBERACIÓN EXITOSA DE UN ÑANDÚ EN ÚLTIMA ESPERANZA

En un recinto adaptado y protegido, el ejemplar se recuperó del estrés implícito que significó el atropello y las manipulaciones siguientes, para lo cual contó con agua fresca y alimentación de libre disposición.

sagñandu

El reciente atropello de un puma, así como los recurrentes ataques de perros salvajes, tanto a la ganadería como a especies nativas, constituyen hechos que nos preocupan profundamente y que refuerzan la necesidad de seguir promoviendo la educación ciudadana respecto del cuidado y protección de nuestro patrimonio natural.

 
A estos incidentes se suma un nuevo caso ocurrido el día 14 del presente mes en la Ruta 9, que conecta Punta Arenas con Puerto Natales, donde una conductora encontró un ejemplar de ñandú (Rhea pennata) herido en la ruta, con lesiones compatibles con un atropello reciente. Antes de actuar, y como gesto destacable, se contactó telefónicamente con profesionales del SAG, evaluando el contexto y coordinando las mejores medidas para su posterior traslado y evaluación en la oficina del SAG de Puerto Natales.

 
Atención y evaluación

 
En un recinto adaptado y protegido, el ejemplar se recuperó del estrés implícito que significó el atropello y las manipulaciones siguientes, para lo cual contó con agua fresca y alimentación de libre disposición. Posteriormente, la médico veterinaria de la Oficina Sectorial realizó una evaluación clínica completa, constatando las siguientes lesiones:

 
Heridas superficiales en el tarso-metatarso de la extremidad posterior izquierda. 

Herida superficial con leve sangrado en la falange proximal del dedo externo de la misma extremidad.

Pérdida de plumas en el ala izquierda, con una leve limitación para extenderla completamente.
La evaluación general permitió determinar que:
No existían fracturas óseas.
El ejemplar mantenía fuerza y movilidad en ambas extremidades.
Presentaba desplazamiento normal.
Conservaba movilidad y coordinación cervical adecuada.
Consumió alimento y agua espontáneamente tras su ingreso.
No evidenciaba signos de dificultad respiratoria.
No presentaba hemorragias ni lesiones externas de relevancia.

 
Considerando estas condiciones favorables, se realizó la limpieza de las heridas superficiales y se mantuvo al ejemplar en observación durante la noche.

 
Monitoreo y recuperación

 
A las 21:00 horas del mismo día, el funcionario de turno de fauna efectuó una nueva inspección, verificando que el ñandú se encontraba en buenas condiciones generales, descansando, alerta y sin alteraciones respecto de la evaluación inicial.
Durante la mañana del 15 de julio de 2026, el ejemplar fue nuevamente monitoreado, confirmándose su normal desplazamiento y patrones de conducta.

 
Liberación en su hábitat natural

 
La favorable evolución clínica y conductual del ejemplar, y la ausencia de lesiones que comprometieran su desempeño funcional en la naturaleza, determinaron materializar su liberación y reinserción en el medio natural, durante el mismo día. Para lo anterior se tuvo presente que los procesos de tratamiento y rehabilitación de la fauna silvestre deben entenderse, esencialmente como temporales, y procurar el menor tiempo posible en cautiverio para no alterar sus capacidades y relaciones en el ecosistema.

 
En la liberación participaron 3 funcionarios de la oficina sectorial, realizándose sin contratiempos y en un ambiente de total tranquilidad y silencio. Previo a la liberación, el ejemplar se movilizó en una jaula de transporte animal, acondicionada para la especia, respetándose una pausa de tiempo prudente antes de recuperar su libertad. El sitio de liberación ocurrió en un hábitat similar al de su captura, sin barreras geográficas de por medio, y con presencia de otros ejemplares de la especie, lo que favoreció la reinserción del ejemplar. Una vez liberado, el ejemplar corrió un par de decenas de metros con vigilancia activa para posteriormente detenerse y comenzar a comer, conducta que fue observada durante aproximadamente dos horas antes de hacer abandono del sitio.

 
De acuerdo con los antecedentes recopilados y la evaluación veterinaria, las lesiones fueron compatibles con un traumatismo de baja energía, posiblemente asociado a un impacto ocurrido en la ruta, sin consecuencias permanentes para el ave.

 
Trabajo coordinado y llamado a la comunidad

 
La recuperación y posterior liberación del ejemplar en un plazo de 24 horas demuestra la importancia de una respuesta rápida y coordinada frente a situaciones en que la fauna silvestre, especialmente especies amenazadas, se ven afectada por acción directa de las personas, como ocurre en un atropello vehicular. En esta oportunidad cabe destacar la activa colaboración público privada y la integración provincial y regional observada en el SAG.

 
Distinta es la situación cuando las interacciones entre especies de fauna, incluida la relación predador-presa, ocurren de manera natural, instancia en la que las personas no deben intervenir.

 
Finalmente, el SAG hace un llamado a la comunidad, especialmente a quienes tienen alta demanda de horas conduciendo vehículos, a prevenir el atropello de fauna silvestre a través de la conducción prudente, el conocimiento y valoración de estas especies.

antartica_creditos_nelida_pohl2-scaled

TURISMO ANTÁRTICO: PROYECTO BUSCA CONSTRUIR PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONTINENTE BLANCO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

Leer Más

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio

El fenómeno se extenderá desde la mañana del martes 21 hasta la mañana del jueves 23 de julio

Punta Arenas con nieve
nuestrospodcast
liceopolitecnico

CINCO ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS TRAS RIÑA AL INTERIOR DEL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
sagñandu

SAG MAGALLANES REFUERZA LLAMADO A LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE TRAS RESCATE Y LIBERACIÓN EXITOSA DE UN ÑANDÚ EN ÚLTIMA ESPERANZA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
liceopolitecnico

CINCO ESTUDIANTES FUERON DETENIDOS TRAS RIÑA AL INTERIOR DEL LICEO POLITÉCNICO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
antartica21dpp

ANTARCTICA21 SE REÚNE CON LA DELEGADA PRESIDENCIAL Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO ANTÁRTICO DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250