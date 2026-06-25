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25 de junio de 2026

SAG MAGALLANES ORIENTA A IMPORTADORES SOBRE REQUISITOS PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS, BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS

Más de 15 asistentes participaron activamente, generándose una instancia de diálogo y aprendizaje entre quienes asistieron y la relatora.

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En el marco de su permanente labor de vinculación con los usuarios, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Magallanes realizó una charla informativa sobre los requisitos para la importación de productos con denominación orgánico, biológico o ecológico.

En esta oportunidad, Pamela Gross Poll, ingeniera agrónoma de la Dirección Regional del SAG Magallanes, junto a directivos de Zona Austral —principal organización comercial vinculada a la importación de productos agrícolas y pecuarios en la Región de Magallanes—, convocaron a sus usuarios y usuarias a participar de esta actividad informativa.

Durante la jornada se abordaron los principales requisitos asociados a la importación de productos de este tipo, sin perjuicio de obligación de cumplir la normativa base para prevenir la introducción al territorio nacional de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad animal y vegetal del país.

La actividad se desarrolló en el espacio de coworking de Zona Franca, facilitado por Zona Austral, y contó con óptimas condiciones para la exposición y el intercambio de consultas. Más de 15 asistentes participaron activamente, generándose una instancia de diálogo y aprendizaje entre quienes asistieron y la relatora.

En representación del SAG Magallanes y de su Director Regional Gustavo S Yonge M, Pamela Gross Poll agradeció la realización de este importante encuentro y la disposición de Zona Austral para continuar impulsando iniciativas de este tipo, que fortalecen la difusión de información, el conocimiento de la normativa vigente y la colaboración entre el Servicio y la comunidad usuaria.

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