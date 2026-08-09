Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de agosto de 2026

CAPOEIRA SUL DA BAHIA BUSCA REACTIVAR SU ESCUELA EN PUNTA ARENAS TRAS MÁS DE DOS DÉCADAS

​La iniciativa surgida a comienzos de los años 2000 en la Universidad de Magallanes busca reunir a antiguos integrantes y acercar esta expresión cultural brasileña a nuevas generaciones de la comunidad.

CAPOEIRA

A comienzos de la década del 2000, un grupo de estudiantes de la Universidad de Magallanes, principalmente de la carrera de Educación Física, impulsó la creación de una escuela de capoeira en Punta Arenas. Con apoyo de proyectos estudiantiles, el grupo adquirió instrumentos e implementación y dio origen a Capoeira Sul da Bahia.

La agrupación compartió escenarios con la Batucada UMAG y participó en distintas actividades de la región, incluyendo varias versiones del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. Más de 20 años después, Cristian Barbour Mansilla, uno de los antiguos alumnos, regresará a la ciudad convertido en profesor de capoeira para impulsar nuevamente la escuela.

La actividad se realizará este domingo 9 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de Magallanes. La convocatoria está dirigida a niños, jóvenes y adultos, tanto a quienes participaron anteriormente en Capoeira Sul da Bahia como a personas que quieran conocer esta disciplina por primera vez.

La capoeira combina elementos de arte marcial, danza, música, juego y expresión corporal. La jornada busca generar un espacio de encuentro y aprendizaje en torno a esta manifestación cultural, además de marcar el inicio de una nueva etapa para la escuela en Punta Arenas.


MIRKO MASLE

CHUMAN GO! IMPULSA EN PUNTA ARENAS UN ENCUENTRO DE FOLKLORE INFANTIL Y DESTACA EL VALOR DE LA IDENTIDAD REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Leer Más

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Kast
nuestrospodcast
amplian-detencion-para-sujeto-acusado-de-asesinar-a-su-companero-de-tripulacion-en-punta-arenas-750x400

AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
chicsbap

CONVENIO ENTRE CHIC Y SBAP FORTALECERÁ LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CABO DE HORNOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pastilleros

USO DE PASTILLEROS: RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR Y CONSERVAR CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FERIA LABORAL DE TURISMO (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA FERIA LABORAL DE TURISMO CON MÁS DE 350 VACANTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.