CAPOEIRA SUL DA BAHIA BUSCA REACTIVAR SU ESCUELA EN PUNTA ARENAS TRAS MÁS DE DOS DÉCADAS

A comienzos de la década del 2000, un grupo de estudiantes de la Universidad de Magallanes, principalmente de la carrera de Educación Física, impulsó la creación de una escuela de capoeira en Punta Arenas. Con apoyo de proyectos estudiantiles, el grupo adquirió instrumentos e implementación y dio origen a Capoeira Sul da Bahia.

La agrupación compartió escenarios con la Batucada UMAG y participó en distintas actividades de la región, incluyendo varias versiones del Carnaval de Invierno de Punta Arenas. Más de 20 años después, Cristian Barbour Mansilla, uno de los antiguos alumnos, regresará a la ciudad convertido en profesor de capoeira para impulsar nuevamente la escuela.

La actividad se realizará este domingo 9 de agosto, a partir de las 18:00 horas, en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de Magallanes. La convocatoria está dirigida a niños, jóvenes y adultos, tanto a quienes participaron anteriormente en Capoeira Sul da Bahia como a personas que quieran conocer esta disciplina por primera vez.

La capoeira combina elementos de arte marcial, danza, música, juego y expresión corporal. La jornada busca generar un espacio de encuentro y aprendizaje en torno a esta manifestación cultural, además de marcar el inicio de una nueva etapa para la escuela en Punta Arenas.

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