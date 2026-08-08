COLUMNA DE OPINIÓN | MANUAL DE FIGURACIÓN POLÍTICA

​Dicen que la política es el arte de servir al bien común. Puede ser. Pero, a juzgar por lo que vemos cada día,

también parece haberse convertido en el arte de no desaparecer de la fotografía. Porque hoy existe algo que un

político teme incluso más que perder una elección: dejar de aparecer.

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Y como la memoria del electorado dura apenas lo que un video en redes sociales, la política moderna desarrolló un

manual no escrito para mantenerse vigente cuando todavía faltan años para la próxima campaña.

La primera regla es sencilla: nunca desaparezca. No importa si usted es alcalde, parlamentario, consejero

regional, dirigente o un aspirante lleno de entusiasmo. Lo importante es que el público recuerde su rostro, aunque

ya no recuerde exactamente qué hizo.

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Existe incluso una curiosa ley de la física política que ningún científico ha conseguido explicar: la capacidad de

fiscalización aumenta en proporción directa al número de cámaras presentes. Sin cámaras, el problema puede

esperar. Con cámaras, adquiere categoría de emergencia nacional.



Los arquetipos

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Así aparecen los campeones del boxeo de sombra. Su especialidad consiste en desafiar públicamente a una

autoridad de mayor rango. Si responde, se denuncia su agresividad; si guarda silencio, se denuncia su indiferencia.

En ambos casos se consigue exactamente lo que se buscaba: un titular.

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De la misma escuela viene el consejero regional. Sus iniciativas propias son pocas — el cargo no da para

muchas más — pero cuando alguna llega a la sala, ahí está su gran oportunidad: el discurso, el debate, la

intervención bien grabada. Lo que importa no es tanto ganar la votación como salir en la nota. Y cuando siente que

su voto es apenas uno más entre trece, encuentra la forma de convertirlo en protagonista: “mi voto fue decisivo”,

dice, aunque el resultado hubiera sido exactamente el mismo sin él.

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El diputado o senador de turno, en cambio, prefiere presentar proyectos de ley con nombres heroicos y gráficas

impecables para redes. O, todavía mejor, indicaciones a leyes que ya están en trámite: bastan un par de líneas que

suenen bien o que generen la polémica necesaria del día. Da lo mismo si terminan siendo vetadas y cayendo en el

olvido de alguna comisión — la noticia ya se hizo, y la fotografía también.

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El alcalde que sueña con el Congreso también tiene su libreto: inaugura una plaza y termina opinando de política

internacional. Descubre que todos los problemas comunales nacen de una ley mal hecha y que, por feliz

coincidencia, solo él puede corregirla desde el Parlamento. Lo que rara vez explica es que ordenar una ciudad ya

es difícil. Ordenar el Congreso requiere bastante más que una escoba nueva.

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Después está quien convierte cualquier trámite en acontecimiento histórico: una reunión de treinta minutos pasa a

ser una cumbre decisiva. Y todo queda cuidadosamente registrado — porque la política descubrió que existen dos

formas de gestión: la real y la fotografiable. La primera requiere estudio, tiempo y resultados. La segunda necesita

un fotógrafo, un buen ángulo y, si es posible, un chaleco reflectante.

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Punta Arenas, laboratorio de la disciplina

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En Punta Arenas esta disciplina alcanza niveles dignos de estudio. Hay reuniones donde se conversa quince

minutos y la sesión fotográfica dura cuarenta. Hay visitas inspectivas donde el fotógrafo llega antes que los

inspectores. Y hay publicaciones que muestran perfectamente quién estuvo presente, pero nunca alcanzan a

explicar qué problema quedó realmente resuelto.

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El ciudadano ya conoce la secuencia: tres fotografías, un video vertical, una frase inspiradora — “seguimos

trabajando por nuestra comunidad.” Lo único que nunca aparece es el capítulo siguiente.

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El orador y el debutante

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Está también el gran orador, ese que descubre que la tribuna sirve menos para legislar que para construir

personaje. Su repertorio es conocido: “esto es inaceptable”, “no podemos seguir así”, “es hora de escuchar a la

gente.” La propuesta concreta puede esperar — una buena frase viaja mucho más rápido que un buen proyecto de

ley. Cuando se apagan las cámaras empieza la parte menos entretenida: comisión, discusión técnica, indicaciones,

votación. Ahí, curiosamente, el entusiasmo disminuye bastante.

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Y está el candidato debutante que, como todavía no tiene gestión que mostrar, se especializa en la denuncia

permanente. Todo está mal, todo llega tarde, todo merece un video — porque descubrió que una denuncia bien

iluminada consigue más reproducciones que una solución bien diseñada. La política de hoy compite por atención, y

la atención es el recurso más escaso de todos.

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La lógica detrás de la vanidad

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Pero sería injusto atribuir todo únicamente a la vanidad. Existe una lógica electoral difícil de ignorar. Cuando llega

el momento de votar, el ciudadano se enfrenta a una papeleta con decenas de nombres y, salvo excepciones, no

conoce en profundidad los programas ni las trayectorias de todos. Ahí aparece un mecanismo tan simple como

poderoso: la distinción. El voto suele favorecer a quien logró hacerse visible, al que apareció con más frecuencia, al

que instaló su nombre en la conversación pública.

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El problema empieza cuando esa necesidad de diferenciarse pesa más que la necesidad de gestionar. Cuando la

fotografía vale más que el resultado, el titular pesa más que la solución, y la presencia reemplaza al contenido.

Por eso, estimado lector de Magallanes: cuando vea inaugurar veinte metros de vereda o colocar una primera

piedra con fotógrafo, camarógrafo, dron, transmisión en vivo y un discurso sobre el futuro de Chile, no piense

necesariamente que está frente a una gran obra pública. Tal vez solo esté presenciando uno de los ensayos

generales de la próxima campaña.

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Porque, al final, la política necesita ideas, liderazgo y resultados. La figuración puede ayudar a ganar una elección;

difícilmente bastará para ganarse el respeto de los ciudadanos. Las elecciones pasan. La figuración, en cambio,

parece no terminar nunca.

