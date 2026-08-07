JULIO CERRÓ CON TEMPERATURAS BAJO LO NORMAL Y UN IMPORTANTE SUPERÁVIT DE PRECIPITACIONES EN MAGALLANES

El climatólogo del Instituto de la Patagonia, Nicolás Butorovic Alvarado, realizó un completo balance de las condiciones meteorológicas que han marcado el invierno en la Región de Magallanes durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. El especialista explicó que la prolongada ola de frío iniciada a mediados de julio provocó temperaturas significativamente inferiores a lo habitual, mientras que las precipitaciones registradas durante los primeros días de agosto mantienen a la región con un superávit cercano a los 47 milímetros sobre un año normal.

Butorovic señaló que el cambio en las condiciones climáticas comenzó a mediados de julio, cuando una intensa masa de aire polar modificó completamente el comportamiento de las temperaturas.

"Efectivamente, a partir del 13, 14 de julio estamos bien en temperatura, con promedio superior a lo normal y empieza una ola de frío polar que prácticamente duró todo lo que queda del mes de julio. Entonces eso trajo como consecuencia que primero la temperatura media en Punta Arenas de julio fue 0,6. Lo normal era 1,8. Porvenir tuvo 0,2 muy bajo y Natales, menos 2,5 fue el promedio, igualando el récord de julio del 2023. Natales estuvo los 31 días con temperaturas bajo cero en la mínima y nosotros también tuvimos 22 temperaturas negativas en julio."

El investigador explicó que el intenso frío dio paso posteriormente a precipitaciones importantes durante la primera semana de agosto, las que incrementaron considerablemente el acumulado anual.

"La primera semana de agosto tuvimos varias precipitaciones de 15 milímetros, que es bastante, y eso nos tiene en superávit. En este momento tenemos casi 46 o 47 milímetros sobre el año normal. Eso es prácticamente un mes y medio de precipitación más."

Sin embargo, el climatólogo advirtió que el escenario para los próximos días será distinto, ya que el aumento gradual de las temperaturas disminuirá las probabilidades de nuevas nevadas en Punta Arenas.

"Lamentablemente las temperaturas han subido. Ahora digo lamentablemente porque no hay nieve. Yo tengo pronósticos para el día viernes 14; no se prevé nieve, ni siquiera lluvia ni ventolada y las temperaturas van a seguir subiendo."

Respecto de la evolución del invierno, Butorovic indicó que aún es prematuro determinar cuándo finalizarán las condiciones más frías, aunque no descartó un nuevo episodio polar hacia fines de agosto o comienzos de septiembre.

"Habría que ver cómo termina agosto y ver cómo empieza septiembre también. En una de esas podría darse una última ola de frío, quizá la última semana de agosto o la primera semana de septiembre, pero ahí lo vamos a tener más claro. Sí también se podría dar un pequeño retraso, pero comparado con el año pasado, este invierno ha sido más frío."

El especialista recordó que julio registró varios períodos consecutivos con temperaturas medias bajo cero, destacando la intensidad del episodio polar.

"El día más frío fue el día 17, que fue un promedio de menos 2,7 en Punta Arenas, con una mínima de menos 5,3 y una máxima apenas de 1,2. Del día 16 hasta el día 23 de julio hubo puras medias bajo cero en Punta Arenas y la misma situación tuvimos del día 27 al día 30 de julio. De ahí ya empieza a subir un poco la temperatura, diría yo, el día 2 de agosto."

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue la persistencia de la escarcha y las diferencias de temperatura entre distintos sectores de la capital regional, fenómeno que se explica por la altitud.

"Hoy día tuvimos menos 2,5 la mínima. Ahora, como la ciudad ha crecido hacia el cerro, de Avenida Frei hacia arriba sigue congelado y eso yo creo que puede durar fácilmente hasta fines de agosto. La parte centro de Punta Arenas, todo lo que rodea la Plaza, Avenida España y ese sector, se mantiene sin escarcha porque las temperaturas son más altas que en altura."

En esa línea, explicó por qué es frecuente que nieve en sectores altos mientras en el centro de la ciudad solo se registren lluvias o aguanieve.

"Uno puede ver ahí el gradiente, cómo tiene que ver la temperatura cuando va bajando la altura y la isoterma cero. Es normal en ese sector que tú dices que nieve, porque es más alto, pero la parte centro de Punta Arenas, al menos en julio, se resistió a la nieve."

Finalmente, Butorovic sostuvo que la persistencia de la masa de aire polar ha influido incluso en el desplazamiento de los sistemas frontales.

"Esta ola polar te bloquea todos los sistemas frontales; es decir, algunas lluvias del centro de Chile deberían haber caído acá durante el mes de julio."

De acuerdo con los pronósticos entregados por el climatólogo del Instituto de la Patagonia, las condiciones meteorológicas se mantendrían estables durante los próximos días, sin eventos significativos de lluvia, nieve o fuertes vientos, aunque con temperaturas que continuarán siendo bajas durante las mañanas en diversos sectores de la región.





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