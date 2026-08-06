DESDE MAGALLANES AL PALACIO LIBERTAD DE BUENOS AIRES: (((CUEVA))) DE HAVSTRACTO INTEGRA LA OBRA INMERSIVA DESBORDE DE PATRICIA VIEL

El trabajo desarrollado por el artista visual y medial magallánico HAVSTRACTO (Nicolás Vera) continúa expandiendo su alcance internacional. Esta vez, su EP (((cueva))) fue incorporado como parte de Desborde, la nueva obra inmersiva de la artista argentina Patricia Viel, cuya inauguración se realizó hoy en el Palacio Libertad, uno de los principales espacios culturales de Buenos Aires.

Lanzado este año bajo el sello EOLO Producciones, (((cueva))) nació a partir de una investigación artística realizada en la Cueva La Leona, en la comuna de Laguna Blanca, transformando grabaciones de campo, resonancias geológicas y procesos de experimentación electroacústica en una propuesta sonora contemporánea inspirada en los paisajes de la Patagonia austral.

En Desborde, el EP completo pasa a integrar la obra concebida por Patricia Viel, conformando su dimensión sonora y dialogando con una propuesta que explora la materia, la transformación y la percepción mediante una experiencia inmersiva donde imagen, espacio y sonido funcionan como un solo lenguaje artístico.

La participación de HAVSTRACTO representa un nuevo hito para la creación contemporánea desarrollada desde Magallanes, llevando una obra concebida en el extremo austral de Chile a un escenario cultural de proyección internacional. Asimismo, consolida la circulación del catálogo de EOLO Producciones y posiciona el arte sonoro patagónico en diálogo con destacados proyectos expositivos de América Latina.