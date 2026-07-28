MAGALLÁNICOS OBTIENEN PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN PRESTIGIOSO CAMPEONATO DE ACONDICIONAMIENTO DE LANA EN GALES

Los magallánicos Camila Quinteros, de Punta Arenas, y Archie Sepúlveda, de Porvenir, obtuvieron este fin de semana el primer y segundo lugar, respectivamente, en la categoría Intermediate Woolhandling del Cneifio Corwen Shears, prestigioso campeonato internacional de esquila y acondicionamiento de lana realizado en Gales. En la final, Quinteros se quedó con el primer puesto, mientras que Sepúlveda alcanzó la segunda ubicación, completando el podio junto a una competidora local.



Con 37 años de trayectoria, el Cneifio Corwen Shears es considerado uno de los campeonatos de esquila y acondicionamiento de lana más importantes del Reino Unido. El evento reúne durante dos jornadas a más de 200 competidores provenientes de distintos países y convoca a más de 1.500 espectadores, consolidándose como una de las principales vitrinas del circuito británico.



En la final, los competidores trabajaron con vellones de ovejas Welsh Mountain, una de las razas ovinas más representativas de las zonas montañosas de Gales. La evaluación consideró aspectos técnicos como la correcta separación de la lana no vellón —entrepierna, lana de cola, eliminación de manchas de orina, segundos cortes de cancha y de mesa, además de la presencia de lana negra o piel—, junto con el correcto lanzamiento y amarre del vellón, el posicionamiento de la barriga y la limpieza final del puesto de trabajo, todo ello asistiendo simultáneamente a dos esquiladores.



Desde 2025, el Cneifio Corwen Shears ha contado con la participación de competidores chilenos tanto en las categorías de esquila como de acondicionamiento de lana. Esta presencia refleja una realidad cada vez más habitual: cada temporada, numerosos esquiladores y acondicionadores de lana del país viajan al Reino Unido, Irlanda y otros destinos para incorporarse a las zafras del hemisferio norte, encontrando no solo una importante oportunidad laboral, sino también la posibilidad de participar en algunos de los campeonatos más prestigiosos del circuito internacional.

