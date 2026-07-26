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26 de julio de 2026

DEBATE POR PROYECTO "ESCUCHA SU CORAZÓN" REABRE DISCUSIÓN SOBRE EVASIÓN DE RESPONSABILIDADES PARENTALES

La conversación en redes sociales derivó hacia el incumplimiento del pago de pensiones de alimentos y las dificultades para perseguir judicialmente a quienes eluden sus obligaciones parentales.

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El debate generado por el proyecto de ley "Escucha su corazón" también abrió una discusión en redes sociales sobre el incumplimiento de las responsabilidades parentales y los mecanismos utilizados para eludir el pago de pensiones de alimentos. En ese contexto, distintos especialistas analizaron las limitaciones del sistema judicial para enfrentar estas situaciones.

Según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, actualizados a 2025, en Chile existen 295.263 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, de las cuales el 95,3% corresponde a hombres. Desde la entrada en vigencia del registro en 2022, el número de inscritos alcanzó un máximo de 331 mil personas.

Abogadas especialistas en derecho de familia señalaron que entre las prácticas utilizadas para evadir el pago de pensiones figuran el uso de cuentas bancarias de terceros, el trabajo informal, el traspaso de bienes y la omisión de información para evitar notificaciones judiciales. También advirtieron que existen dificultades para fiscalizar algunas de estas conductas y que los procesos judiciales pueden extenderse durante varios meses.

En paralelo, el Senado tramita un proyecto de ley que busca fortalecer las sanciones frente al incumplimiento injustificado del régimen de visitas y facilitar algunos trámites para quien ejerce el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes. La iniciativa continúa su discusión legislativa.

Fuente: El Desconcierto

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