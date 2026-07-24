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24 de julio de 2026

MAREA ROJA: SEREMI DE SALUD AUTORIZA EXTRACCIÓN DE CHOLGAS Y ALMEJAS EN SECTOR ALEDAÑO A PUERTO EDÉN

Última Esperanza

Marea roja Puerto Eden apertura

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa que autorizó la extracción de almejas y cholgas en sectores aledaños a Puerto Edén, en el norte de la Provincia de Última Esperanza, posibilitando la reapertura de un área que permanecía cerrada desde noviembre de 2025 debido a la presencia de toxinas marinas.

 
Mediante la Resolución Exenta N°0970, se autoriza la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de almejas y cholgas en sectores aledaños a Puerto Edén y Paso del Indio. El área habilitada para la extracción se extiende, de norte a sur, desde la línea comprendida entre Islote Bishopp, en isla Wellington, y Punta Paradise, en el Promontorio Exmouth, hasta la línea ubicada entre Punta Graves, en el sector este de isla Wellington, e Islotes Ayayema, al oeste del Promontorio Exmouth.

 
La jefa del Laboratorio de Salud Pública de la SEREMI de Salud, Paulina Solar, explicó que “se procedió a realizar la apertura de sectores aledaños a Puerto Edén para la extracción de cholgas y almejas. Esta apertura se realiza gracias a muestreos realizados por una cooperativa de la localidad de Puerto Edén, cuyos resultados demostraron que los productos han recuperado su estado sanitario, registrando niveles de toxinas bajo lo que establece la normativa para considerarlos aptos para el consumo humano, por lo tanto, se procedió a la apertura del área mediante resolución”.

 
La profesional detalló que, de acuerdo con la normativa vigente, para autorizar la apertura de un área se requieren dos muestreos realizados con un intervalo de una semana como mínimo, cuyos resultados demuestren que el sector ha recuperado su condición sanitaria, con niveles bajo la norma para veneno paralizante de los mariscos (VPM), diarreico (VDM) y amnésico (VAM). Este requisito se cumplió con los resultados obtenidos en ambos muestreos, lo que permitió concretar la apertura del área. Cabe destacar que ambos muestreos fueron autorizados por resolución.

 
Agregó que “hay que recordar que, aunque el área se encuentre abierta, es obligatorio realizar los análisis de los productos previos a su venta y consumo para evitar intoxicaciones, ya que es la única forma de saber que el producto se encuentra apto para el consumo humano. Además, al momento de comprar los productos se debe verificar que cuenten con su certificado de análisis y adquirir mariscos solo en lugares que se encuentren autorizados, para prevenir intoxicaciones en la población asociadas a este fenómeno”.

 
Finalmente, la Autoridad Sanitaria recordó que mantiene un programa permanente de vigilancia de marea roja mediante muestreos costeros, análisis de recursos extraídos por pescadores y monitoreo en estaciones distribuidas en distintos puntos del territorio regional. Estas acciones permiten prevenir intoxicaciones y resguardar la salud de la población frente a este fenómeno natural.

SB 8

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DESTACÓ GESTIÓN DE LA OMIL DE PUNTA ARENAS

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