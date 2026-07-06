AUTORIDADES REGIONALES DESTACAN BENEFICIOS DE LEY CENABAST PARA ACCEDER A MEDICAMENTOS A MENOR COSTO

​Con el objetivo de visibilizar el impacto de la Ley Cenabast en la economía de las familias y reforzar el acceso a medicamentos durante la temporada invernal, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, junto al Seremi de Salud, Fabián Barrientos, visitaron la Farmacia Manantiales de Punta Arenas, uno de los establecimientos adheridos a esta iniciativa que permite adquirir medicamentos a precios significativamente más convenientes.



La actividad se desarrolló en el marco de la campaña comunicacional impulsada por el Ministerio de Salud para difundir los beneficios de la Ley Cenabast y destacar el refuerzo del abastecimiento de 32 medicamentos utilizados en el tratamiento de enfermedades respiratorias.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, destacó que la Ley Cenabast representa un importante apoyo para las familias, al facilitar el acceso a medicamentos a precios considerablemente más bajos. Explicó que la Farmacia Manantiales es uno de los establecimientos adheridos a esta iniciativa, que permite a las personas adquirir más de 400 medicamentos con valores preferenciales, incluyendo 32 fármacos priorizados en el marco de la Campaña de Invierno para el tratamiento de enfermedades respiratorias. En ese contexto, enfatizó que "es una gran ayuda para el bolsillo. Hay medicamentos que están rebajados realmente hasta un 80%, como son medicamentos como los inhaladores y antidepresivos, entre otros, que en general son costosos y esto es una ayuda a los bolsillos".



Agregó que "para nosotros la salud es prioridad. Tenemos que avanzar en algunos métodos, como por ejemplo este tipo de convenio, que hacen que tanto la farmacia pueda recibir sus clientes como también el consumidor final, que muchas veces son personas en situación de vulnerabilidad o adultos mayores, puedan obtener medicamentos con precios mucho más bajos".



Asimismo, la autoridad regional destacó que esta iniciativa se suma a la reciente eliminación de la comisión del 7% que Cenabast cobraba a municipios y corporaciones por la intermediación en la compra de medicamentos para la Atención Primaria de Salud.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, explicó: “Hoy estamos visibilizando la Ley Cenabast para que la comunidad pueda comprar en farmacias que están adheridas a esta ley. Los medicamentos que están dentro de esta canasta son mucho más baratos. Por lo tanto, en este establecimiento en el que estamos hoy, son farmacias en que efectivamente cualquier persona, cualquier magallánico, puede adquirir medicamentos sin tener que ser Fonasa o Isapre o de alguna otra previsión. Por lo tanto, llamamos a la comunidad a poder revisar en la página www.remediosmasbaratos.cl o llamar al fono de Salud Responde y poder buscar medicamentos por su nombre o ver qué farmacia se encuentra adherida en su comuna o en su región”.



Por su parte, el director técnico de Farmacia Manantiales, Blahienco Vrsalovic, señaló que la demanda de medicamentos varía según las necesidades de cada paciente y explicó que el establecimiento procura mantener disponible la mayor cantidad posible de productos incorporados a la Ley Cenabast. Agregó que, durante la Campaña de Invierno, se ha observado un aumento en la venta de antibióticos y antiinflamatorios, incluidos en esta política pública. "La Ley involucra más de 400 medicamentos. Nosotros obviamente tratamos de traerlos todos en relación a lo que le solicita la gente o lo que más necesita. No es necesario que la gente se inscriba o postule a algún programa o pertenezca a algún programa para comprarlos; solamente tiene que venir a la farmacia, solicitar el medicamento y se hace uso del convenio, vendiéndose al precio que está fijado".



La Ley N.º 21.198, conocida como Ley Cenabast, permite a la Central de Abastecimiento proveer medicamentos a farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, estableciendo un precio máximo de venta al público. De esta manera, busca ampliar el acceso a tratamientos y reducir el gasto de bolsillo de la población.



Desde su implementación en 2020, esta política ha beneficiado especialmente a personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, quienes destinan una parte importante de sus ingresos a la compra de medicamentos. Actualmente, la canasta considera más de 425 medicamentos, mientras que durante la Campaña de Invierno se ha reforzado la disponibilidad de 32 fármacos asociados al tratamiento de enfermedades respiratorias, con ahorros que, en algunos casos, superan el 80%.



A la fecha, a nivel nacional más de 1.614 farmacias independientes y locales de Salcobrand están adheridas a la Ley Cenabast. En la región, forman parte de esta estrategia: Farmacia Manantiales, Farmacia del Recetario, Farmacia de la Liga Chilena Contra la Epilepsia y los locales de la cadena Salcobrand.

