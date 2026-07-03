SERCOTEC MAGALLANES REFUERZA APOYO A EMPRENDEDORES CON NUEVAS CONVOCATORIAS, DIGITALIZACIÓN Y FOCO EN MUJERES

Durante una entrevista concedida la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay Miranda, realizó un balance de las principales acciones desarrolladas por el servicio durante las últimas semanas, abordando avances en materia de comercialización, digitalización, emprendimiento femenino, sustentabilidad y trabajo colaborativo con distintas instituciones públicas.

La autoridad destacó que uno de los principales objetivos del servicio continúa siendo acercar oportunidades a emprendedores y microempresarios de toda la región, enfatizando la importancia de generar espacios de comercialización.

"Todos los espacios de comercialización son súper importante, porque no solamente permiten que emprendedores y microempresarios de la región puedan tener una vitrina y un espacio para también poder vender sus productos, sino también para generar nuevos clientes", señaló Garay, al referirse a la reciente feria realizada con motivo del Día del Padre en el Mall Espacio Urbano, instancia desarrollada junto a FOSIS y el Centro de Negocios de Punta Arenas.

La directora explicó que este tipo de iniciativas no siempre garantizan ventas, pero sí entregan oportunidades reales para dar visibilidad a los negocios locales.

"No siempre podemos asegurar ventas, pero sí podemos asegurar un espacio digno de trabajo, un espacio seguro donde ellos puedan visibilizar sus productos", afirmó.



Impulso al emprendimiento femenino



Uno de los ejes centrales de la conversación fue el fortalecimiento del emprendimiento liderado por mujeres.

Garay destacó la realización de la Academia Mujeres Empresarias, organizada por el Centro de Negocios de Punta Arenas, donde cerca de 30 emprendedoras participaron durante toda una jornada de capacitación y generación de redes.

"Es tan importante poder escuchar relatos de otras mujeres porque tú dices, 'oye, tenemos una historia súper similar, yo puedo llegar a eso', entonces cuando otra mujer te dice 'sí, tú puedes', efectivamente también te llena de energía", comentó.

La directora también adelantó el próximo lanzamiento del programa Pioneras, iniciativa destinada a mujeres con ideas de negocio innovadoras que aún no se encuentran formalizadas.

"Para nosotros es muy importante mujeres que tengan ideas de negocio innovadoras y que hoy día no sean formalizadas, pero es para avanzar hacia la formalización", explicó.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca abrir espacios en rubros históricamente masculinizados.

"Hoy día también tenemos mucha esquiladoras en Magallanes, un oficio tan importante que no podemos dejar que se pueda perder", indicó.



Digitalización para las pymes



Otro de los temas abordados fue el cierre de las postulaciones al programa Kit Digital, herramienta orientada a fortalecer las capacidades tecnológicas de los emprendedores.

Garay recordó que quienes completaron los cursos de la Ruta Digital pueden acceder a recursos para adquirir software, desarrollar páginas web o comprar equipamiento tecnológico.

"Nosotros aquí en Magallanes tenemos un catastro que al menos 250 personas lo realizaron... hay más de 200 personas que pueden postular, así que quienes hicieron este curso postulen, quedan pocas horas", señaló durante la entrevista.

La autoridad explicó que los cursos incluyen materias como inteligencia artificial, marketing digital y ciberseguridad, conocimientos que posteriormente pueden traducirse en mejoras concretas para los negocios.



Trabajo colaborativo para el desarrollo regional



Durante la conversación también se refirió al trabajo que desarrolla Sercotec junto a otras instituciones, como Aduanas, ProChile, Sernatur, Corfo, SernamEG y el Gobierno Regional.

Respecto a la reciente reunión sostenida con el gobernador regional, destacó la importancia del trabajo conjunto.

"Creo que es muy importante que en este trabajo podamos todos los actores trabajar de manera colaborativa, más allá incluso de las diferencias que uno pueda tener. Cuando uno ama su región, lo da todo por su región", sostuvo.

Además, adelantó que próximamente se anunciarán nuevas iniciativas financiadas en conjunto con el Gobierno Regional para apoyar a las pequeñas empresas de Magallanes.



Sustentabilidad como oportunidad



La directora también valoró el reconocimiento obtenido por la empresa Kayak Agua Fresca Magallanes, distinguida con un sello nacional de sustentabilidad tras incorporar paneles solares mediante instrumentos de Sercotec.

Según explicó, este tipo de inversiones no solo reducen costos energéticos, sino que también mejoran la competitividad frente al turismo internacional, cada vez más interesado en servicios con menor impacto ambiental.

En la misma línea, recordó que continúa abierta la convocatoria del programa Crece Sostenible, destinado a financiar proyectos que incorporen soluciones sustentables.

"Es un fondo que entrega desde 7 a 9 millones de pesos por emprendimiento aquí en Magallanes, donde emprendedores que tengan alguna iniciativa que tenga que ver con cuidar el medio ambiente la puedan plasmar en su plan de trabajo", detalló.



Descentralización y fortalecimiento del ecosistema emprendedor



Garay enfatizó que uno de los desafíos de su gestión es descentralizar la oferta programática del servicio, llevando actividades y capacitaciones a todas las provincias de la región.

"Santiago no es Chile y Punta Arenas no es Magallanes, entonces es importante que lleguemos a todos los territorios con nuestra oferta programática", afirmó.

Finalmente, en el marco del aniversario número 74 de Sercotec, la directora reconoció el trabajo del equipo regional y reafirmó el compromiso institucional con el desarrollo económico local.

"Para nosotros es importante seguir fortaleciendo los emprendimientos, seguir apoyando a los microempresarios de Magallanes, llegar oportunamente allí y poder entregar lo mejor de nosotros", concluyó.





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