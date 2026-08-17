CONECTIVIDAD RURAL Y CABLE ANTÁRTICO MARCAN REUNIÓN ENTRE EL GOBERNADOR FLIES Y LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES

El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, visitó la subsecretaría de Telecomunicaciones el pasado viernes por la mañana, para reunirse con la titular, Romina Garrido.

El propósito de la reunión era revisar los avances en temas relevantes para la zona, que se habían discutido durante su primera reunión hace unos meses atrás.

Dada la naturaleza aislada y extrema de la región, la comunicación, especialmente en el ámbito digital, es crucial. El Gobernador Flies enfatizó la importancia de adaptar el proyecto “Última Milla”, como se había discutido con el Consejo Regional, e incorporar nuevas tecnologías, particularmente las satelitales. Mencionó la situación de Puerto Edén, la localidad más aislada de Magallanes, y la necesidad de que tenga acceso digital, posiblemente utilizando un modelo similar al implementado en Puerto Toro.

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar a los servicios públicos, escuelas, postas y personas individuales acceso a la conectividad digital comparable al de las capitales provinciales o las comunas rurales.

Un segundo punto de discusión fue la conectividad digital en la región. Existen varias antenas de comunicación en el territorio que permiten la comunicación celular en carreteras y áreas rurales. El Gobernador Regional expresó su preocupación por la situación actual de estas antenas.

“Estamos solicitando que las últimas antenas instaladas por Wom habiliten el roaming, permitiendo el acceso a diversas plataformas como Entel, Movistar y otras empresas de telecomunicaciones”, dijó Flies.

La máxima autoridad regional mencionó que esperan que las próximas licitaciones para las rutas 3500 incluyan la instalación de antenas en áreas con ceguera de telecomunicaciones, especialmente en rutas, para mejorar la conectividad en la región.

Finalmente, se discutió la finalización del estudio de prefactibilidad realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) en colaboración con el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) sobre el cable Antártico. La iniciativa ahora debería avanzar a una segunda etapa.

Ambas autoridades se comprometieron a entregar a los distintos actores involucrados en el proyecto, como los es el GORE Magallanes, Cancillería, INACH, Fuerzas Armadas y otros, las propuestas de factibilidad del modelo durante septiembre. Esto permitirá recopilar comentarios y avanzar en el diseño.

Flies enfatizó la importancia de una coordinación efectiva entre SUBTEL y los ministerios de Ciencia, Relaciones Exteriores y Defensa, así como con actores privados involucrados en la logística hacia la Antártica.

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