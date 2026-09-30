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30 de septiembre de 2026

PRESIDENTE DE LA CNA VISITA LA UMAG Y ABORDA DESAFÍOS DE CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Para la Universidad de Magallanes, la visita adquiere especial relevancia considerando que su actual acreditación institucional se encuentra vigente hasta 2028 y que la institución ya se encuentra trabajando en su próximo proceso.

Andrés Bernasconi y José Maripani

Ante un escenario financiero complejo para las universidades estatales y públicas, la sostenibilidad financiera es clave para el funcionamiento de cualquier institución de educación superior pública o privada. Así lo expresó el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Andrés Bernasconi al iniciar su visita de dos días a la Universidad de Magallanes (UMAG).


La agenda de trabajo contempló encuentros con distintos integrantes de la comunidad universitaria, lo que permitió abordar los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación superior y, particularmente, las universidades estatales y regionales.


Durante su estadía, Bernasconi destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre la CNA y las instituciones de educación superior, especialmente en un escenario marcado por restricciones financieras y por la necesidad de avanzar simultáneamente en calidad, desarrollo y sostenibilidad institucional.


Uno de los temas centrales de la visita fue la relación entre calidad y sostenibilidad financiera. En este sentido, el presidente de la CNA planteó que la situación económica de las instituciones constituye un elemento fundamental a considerar en sus procesos de desarrollo.


"Para nosotros la sostenibilidad financiera de corto, mediano o largo plazo es un elemento fundamental del funcionamiento de una institución de educación superior pública o privada. Es una condición básica de la permanencia del proyecto en el tiempo", explicó Bernasconi.


En esa línea, precisó que las instituciones deben evaluar cuidadosamente sus posibilidades financieras al momento de asumir nuevos compromisos de desarrollo y calidad. "Si el cumplimiento de requisitos de calidad cada vez más altos pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución, entonces esos requisitos de calidad, esos costos mayores, simplemente no se deben asumir. Porque primero está la sostenibilidad financiera", afirmó.


Para la Universidad de Magallanes, la visita adquiere especial relevancia considerando que su actual acreditación institucional se encuentra vigente hasta 2028 y que la institución ya se encuentra trabajando en su próximo proceso.


El rector de la UMAG, José Maripani, valoró especialmente la posibilidad de contar con la experiencia del presidente de la CNA y conocer de primera fuente los desafíos que deberá enfrentar la Universidad. "Es de la mayor importancia, por cuanto esta Universidad tiene su acreditación vigente hasta el 2028 y tiene que volver a presentarse. La aspiración que tiene nuestra Universidad es no retroceder en años de acreditación, sino que a lo menos mantener sus cinco años", sostuvo.


El rector agregó que contar con la mirada de Bernasconi constituye una oportunidad para comprender mejor las particularidades de una institución de educación superior ubicada en una zona extrema y orientar el trabajo institucional de los próximos años.


Afirmó luego el rector que "es un privilegio que nos pueda visitar, entregar su experiencia, además conocer en terreno qué es lo que vive una Universidad de zonas extremas y darnos también consejos respecto de hacia dónde debemos avanzar, para poder llegar a una feliz acreditación en 2028".


En relación con el proceso de acreditación, Andrés Bernasconi explicó que las instituciones suelen iniciar su preparación con aproximadamente dos años de anticipación, período que permite revisar de manera participativa el funcionamiento institucional, identificar fortalezas y ámbitos de mejora y definir una trayectoria de desarrollo.


"Es una oportunidad muy relevante para que la comunidad haga una pausa, recoja información de calidad sobre su funcionamiento y la analice entre todos sus integrantes: profesores, funcionarios, directivos y estudiantes, de manera de poder sacar conclusiones de qué cosas se están haciendo bien, dónde es necesario mejorar, cuál es el plan de mejora y cuál es la trayectoria esperada para el desarrollo de la Universidad", indicó.


Las jornadas de trabajo desarrolladas en la UMAG se relacionaron con abordar la transformación institucional, sostenibilidad y calidad hacia el 2028; aspectos de la vinculación con el medio y su contribución desde la mirada del sistema de acreditación integral y en el desarrollo del II Seminario de Investigación en Docencia Universitaria, instancia orientada a la reflexión sistemática sobre el quehacer pedagógico en la casa de estudios.

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