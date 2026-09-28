CADEM: KAST CIERRA SEPTIEMBRE CON LA APROBACIÓN MENSUAL MÁS BAJA DESDE QUE ASUMIÓ Y CRECE RECHAZO AL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

El Presidente José Antonio Kast cierra septiembre con un 35% de aprobación promedio mensual, cuatro puntos menos que el registro de agosto y su nivel más bajo desde el inicio de su mandato, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana del mes.

En paralelo, la desaprobación promedio mensual también alcanzó su nivel máximo desde el 11 de marzo, llenando a 60%, tres puntos por encima del resultado del mes anterior.

En la medición correspondiente a este domingo 27 de septiembre, en tanto, 37% aprueba la gestión del Presidente y 58% la desaprueba.

La caída también se observa entre algunos segmentos específicos. Entre las personas que se identifican con la derecha, la aprobación del Mandatario bajó siete puntos respecto de agosto, desde 79% a 72%. Entre los mayores de 55 años, en tanto, retrocedió seis puntos y quedó en 48%, frente al 55% registrado el mes pasado.

Mayor rechazo al “Escudo de las Américas”

El sondeo también abordó la incorporación de Chile al denominado Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación impulsada por Estados Unidos y centrada, entre otros aspectos, en el combate contra organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con la medición de cierre de semana, 48% está en desacuerdo con que Chile se haya incorporado al mecanismo, cinco puntos más que en el registro de mitad de semana. Mientras que un 42% de los consultados manifiesta estar de acuerdo, tres puntos menos que en aquella medición.

En ese tenor, un 52% considera que incorporarse al Escudo de las Américas supone subordinarse a Estados Unidos. Entre quienes se identifican con la izquierda, esa percepción alcanza el 94%.

Sin embargo, al consultar por medidas específicas asociadas a la cooperación contra el crimen organizado, un 86% considera positivo colaborar con los países miembros para restringir el ingreso al país de integrantes de organizaciones criminales.

También concita respaldo el congelamiento de bienes y activos de organizaciones criminales, con 81%; la capacitación de policías chilenos para enfrentar el crimen organizado, con 79%; y la coordinación de acciones conjuntas contra organizaciones criminales transnacionales, con 77%.

Además, un 69% respalda suministrar asistencia humanitaria y de comunicación para enfrentar el narcoterrorismo; 65% establecer mecanismos para supervisar inversiones y transparentar el capital que ingrese al país; 57% proteger las cadenas de suministro de minerales estratégicos; 56% promover normas relativas a proveedores confiables para infraestructura digital, y 55% acceder a tecnología y capacidades de seguridad de Estados Unidos.

Evaluación de instituciones

En la evaluación de instituciones, Bomberos mantiene el mayor nivel de aprobación, con 86%, aunque registra una caída de dos puntos. Le siguen la PDI, con 65% (-8 puntos), y Carabineros, con 63% (-4 puntos).

Entre las principales variaciones negativas aparece el Tribunal Constitucional, cuya aprobación cae 10 puntos y llega a 34%. La Defensoría Penal Pública registra 27%, ocho puntos menos que en agosto, mientras que la Fuerza Aérea obtiene 57%, con una baja de ocho puntos.

En la parte inferior de la medición se ubican los Tribunales de Justicia, con 18% de aprobación; el Congreso, con 10%, y los partidos políticos, con 7%.

Percepción negativa sobre el rumbo del país y la economía

La percepción sobre el rumbo de Chile también presenta una mayoría negativa. Un 54% considera que el país avanza por un mal camino, mientras que 38% estima que lo hace por uno bueno.

Respecto del futuro, 55% se declara pesimista, frente a 43% que manifiesta una perspectiva optimista.

En materia económica, 78% considera que la situación actual de la economía chilena está estancada o en retroceso, mientras que 20% cree que está progresando.

El empleo concentra una evaluación aún más negativa: 87% califica su situación como mala o muy mala, mientras que 12% la considera buena.

Fuente: latercera.com



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