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26 de septiembre de 2026

SEREMI DE SEGURIDAD PÚBLICA CUESTIONA TRASLADO DE IMPUTADO A PUNTA ARENAS

La autoridad regional señaló que existe confianza en Gendarmería, pero planteó reparos por el riesgo que, a su juicio, implica para Magallanes la llegada de una persona vinculada a estructuras criminales.

Ronald López

La Seremía de Seguridad Pública de Magallanes manifestó su preocupación por el traslado de Ronald Quiñones Quintero al Complejo Penitenciario de Punta Arenas. A través de una declaración, la autoridad regional señaló que la inquietud no está relacionada con las capacidades de Gendarmería de Chile, sino con el perfil del interno y los riesgos que, según sostuvo, podría representar para la región.

El seremi afirmó que existe “plena confianza en las capacidades, el profesionalismo y el trabajo de Gendarmería de Chile” y destacó la preparación de sus funcionarios para mantener el orden y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios. Sin embargo, planteó que personas con un perfil delictual de alta peligrosidad y vinculaciones con estructuras criminales no debieran ser destinadas a Magallanes.

La autoridad regional también precisó que el traslado no corresponde a una decisión del Gobierno, sino a una determinación adoptada en el marco de un proceso judicial. Junto con ello, manifestó su respaldo a lo planteado por el ministro de Seguridad Pública respecto de fortalecer las atribuciones de Gendarmería y considerar su criterio técnico en las decisiones sobre traslado y destinación de internos de alta peligrosidad.

En ese contexto, el seremi sostuvo que una adecuada segmentación penitenciaria permitiría abordar los riesgos asociados a internos vinculados al crimen organizado y proteger a funcionarios, recintos penitenciarios y la comunidad. “Magallanes tiene una realidad territorial y de seguridad que debe ser considerada”, señaló.

Finalmente, la autoridad regional reiteró que confía en el trabajo de Gendarmería, pero sostuvo que existe una responsabilidad de plantear reparos ante la llegada de personas que, de acuerdo con su declaración, podrían representar riesgos adicionales para la región. La Seremía afirmó que continuará planteando esta preocupación en el marco de sus atribuciones.


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