MUNICIPIO INVITA A NIÑOS Y NIÑAS A PARTICIPAR EN JORNADAS DE INICIACIÓN EN DEPORTES MASIVOS

Con el objetivo de acercar a niños y niñas al deporte, promover la actividad física y generar nuevos espacios de participación escolar, la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes realizarán Jornadas de Iniciación en Deportes Masivos Formativos Sub 10, una actividad gratuita que permitirá a menores nacidos en 2016 y 2017 conocer y experimentar las disciplinas de básquetbol, balonmano y vóleibol.

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La iniciativa contempla tres jornadas, programadas entre septiembre y noviembre, y se desarrolla en el marco de las actividades de la Liga Deportiva Escolar Municipal (LDEM).





"Puede ir y se puede interesar por algún deporte, donde la idea es que puedan aprender. Vamos a estar con tres fechas, la primera comienza este viernes 25 de 3 a 6 en el gimnasio de la UMAG totalmente gratis", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.

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El jefe comunal agregó que la actividad busca incentivar la práctica deportiva desde temprana edad y generar oportunidades para que los niños conozcan nuevas disciplinas.

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En esa línea, el alcalde relevó el trabajo que desarrolla el municipio para fomentar el deporte escolar y la actividad física, destacando que actualmente existen cerca de 3.500 personas vinculadas al deporte escolar, considerando la Liga Deportiva Escolar, escuelas municipales, tenis de mesa, atletismo y otras competencias impulsadas por el municipio.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que la iniciativa forma parte del trabajo permanente de promoción y difusión del deporte escolar que desarrolla el municipio.

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"Estamos en el contexto de las actividades que realiza la Fundación Municipal de Punta Arenas para la promoción y difusión del deporte escolar, donde tenemos nuestra liga deportiva sumamente tradicional y exitosa, que cuenta con más de 1.200 niños, y justamente estamos preparando el 2027 de esta liga, haciendo una convocatoria masiva para todos los niños 2016 y 2017, es decir, que tengan 9 o 10 años y que quieran conocer el balonmano, el básquetbol y el vóleibol. Una invitación abierta a los padres y apoderados que lleven a sus hijos al gimnasio de la Universidad de Magallanes este viernes a las 3 de la tarde", indicó Mansilla.

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La actividad contará con implementación deportiva y profesores especializados, permitiendo que los participantes puedan experimentar las distintas disciplinas en una jornada diseñada especialmente para la iniciación deportiva.

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La participación en las jornadas no requiere experiencia previa y es completamente gratuita. La inscripción será presencial el mismo día de cada actividad, directamente en el recinto deportivo, y requiere la autorización del apoderado.

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La primera jornada se realizará este viernes 25 de septiembre, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Gimnasio Polideportivo UMAG, ubicado en Avenida Bulnes 01855. Las siguientes fechas serán el viernes 16 de octubre, de 15:00 a 18:00 horas, en el Gimnasio Barrio Sur, y el sábado 21 de noviembre, de 15:00 a 18:00 horas, en la Confederación Deportiva de Magallanes.