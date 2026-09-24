24 de septiembre de 2026
MUNICIPIO INVITA A NIÑOS Y NIÑAS A PARTICIPAR EN JORNADAS DE INICIACIÓN EN DEPORTES MASIVOS
La iniciativa, dirigida a menores nacidos en 2016 y 2017, contempla tres encuentros de básquetbol, balonmano y vóleibol, como parte de las actividades de la Liga Deportiva Escolar.
Con el objetivo de acercar a niños y niñas al deporte, promover la actividad física y generar nuevos espacios de participación escolar, la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Deportes realizarán Jornadas de Iniciación en Deportes Masivos Formativos Sub 10, una actividad gratuita que permitirá a menores nacidos en 2016 y 2017 conocer y experimentar las disciplinas de básquetbol, balonmano y vóleibol.
La iniciativa contempla tres jornadas, programadas entre septiembre y noviembre, y se desarrolla en el marco de las actividades de la Liga Deportiva Escolar Municipal (LDEM).
"Puede ir y se puede interesar por algún deporte, donde la idea es que puedan aprender. Vamos a estar con tres fechas, la primera comienza este viernes 25 de 3 a 6 en el gimnasio de la UMAG totalmente gratis", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.
El jefe comunal agregó que la actividad busca incentivar la práctica deportiva desde temprana edad y generar oportunidades para que los niños conozcan nuevas disciplinas.
En esa línea, el alcalde relevó el trabajo que desarrolla el municipio para fomentar el deporte escolar y la actividad física, destacando que actualmente existen cerca de 3.500 personas vinculadas al deporte escolar, considerando la Liga Deportiva Escolar, escuelas municipales, tenis de mesa, atletismo y otras competencias impulsadas por el municipio.
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, explicó que la iniciativa forma parte del trabajo permanente de promoción y difusión del deporte escolar que desarrolla el municipio.
"Estamos en el contexto de las actividades que realiza la Fundación Municipal de Punta Arenas para la promoción y difusión del deporte escolar, donde tenemos nuestra liga deportiva sumamente tradicional y exitosa, que cuenta con más de 1.200 niños, y justamente estamos preparando el 2027 de esta liga, haciendo una convocatoria masiva para todos los niños 2016 y 2017, es decir, que tengan 9 o 10 años y que quieran conocer el balonmano, el básquetbol y el vóleibol. Una invitación abierta a los padres y apoderados que lleven a sus hijos al gimnasio de la Universidad de Magallanes este viernes a las 3 de la tarde", indicó Mansilla.
La actividad contará con implementación deportiva y profesores especializados, permitiendo que los participantes puedan experimentar las distintas disciplinas en una jornada diseñada especialmente para la iniciación deportiva.
La participación en las jornadas no requiere experiencia previa y es completamente gratuita. La inscripción será presencial el mismo día de cada actividad, directamente en el recinto deportivo, y requiere la autorización del apoderado.
La primera jornada se realizará este viernes 25 de septiembre, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en el Gimnasio Polideportivo UMAG, ubicado en Avenida Bulnes 01855. Las siguientes fechas serán el viernes 16 de octubre, de 15:00 a 18:00 horas, en el Gimnasio Barrio Sur, y el sábado 21 de noviembre, de 15:00 a 18:00 horas, en la Confederación Deportiva de Magallanes.
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