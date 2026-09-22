SENADOR CARTER FUERTE Y CLARO: “PUNTA ARENAS TIENE DERECHO COMERCIAR CON QUIEN QUIERA”

El senador Indep-Republicano, Rodolfo Carter, se refirió al decreto 256 de 2010 argentino que podría restringir el comercio entre Punta Arenas y las islas Falkland (Malvinas) tras el acuerdo alcanzado entre la austral ciudad y la ínsula que es territorio británico, siendo tajante al indicar que “Punta Arenas tiene derecho a comerciar con quien quiera”.

Carter también comentó que Argentina no ha querido derogar el polémico decreto 457 que establece el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”, precisando que “representa una amenaza a nuestra soberanía”.

El decreto trasandino 256 habla sobre el “Comercio Marítimo” y que apunta a que cualquier buque que se proponga transitar entre “puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”.

Ante esto, Carter fue tajante y dijo que “la ciudad de Punta Arenas tiene derecho a comerciar con quien quiera”.

Al respecto, apuntó que el Estrecho de Magallanes es una zona desmilitarizada y donde está garantizado la libre navegación en sus dos bordes, “por lo que no corresponde que ningún país ponga condiciones a esta ciudad que depende del comercio, del negocio naviero y de poder comerciar con todo el mundo”.

“Es importante reivindicar el cumplimiento de los tratados, pero también con una actitud firme decirle a cualquiera que se quiera reir en la fila que no vamos a aceptar lo que ocurrió en el pasado, que se pueda entregar territorio nacional por el abandono de Santiago. Esto no va a ocurrir con Magallanes, no va a ocurrir con Punta Arenas”, aseveró.

Consultado por la posibilidad de que Argentina derogue tanto el tratado 457 como el 256, el legislador señaló que se trata de un país democrático y soberano, pero “hay algunas personas dentro del poder político argentino que tradicionalmente han querido correr el cerco, han querido mirar hacia el Pacífico y tienen que saber muy claramente que no se lo vamos a permitir. Ningún hombre ni ninguna mujer chilena van a deshonrrar su patria entregando un centímetro de soberanía a un país extranjero”.

Fuente: infogate.cl