ANA MARÍA LARGO RELATA SU EXPERIENCIA REPRESENTANDO A CHILE EN EL MUNDIAL DE PÁDEL

En Polar Comunicaciones, durante esta tarde en el programa “Vive Pádel”, conducido por Nesla Muñoz, se analizaron distintos desafíos relacionados con el funcionamiento de la Liga Magallanes, especialmente respecto de la conformación de categorías femeninas, los ascensos y la necesidad de establecer criterios que permitan mantener competencias equilibradas. En la conversación se planteó la importancia de fortalecer la participación de mujeres para consolidar categorías como cuarta y tercera, considerando el crecimiento que ha experimentado el pádel en los últimos años.

Otro de los puntos abordados fue la definición de los ascensos desde séptima categoría, donde se destacó que los resultados de los torneos no necesariamente reflejan por sí solos el nivel real de un jugador o jugadora. La discusión apuntó a la necesidad de considerar aspectos como el desempeño en cancha, la trayectoria, el nivel técnico y los rivales enfrentados, además de avanzar hacia criterios comunes entre los distintos complejos que integran la Liga Magallanes.

El programa también contó con la participación de Ana María Largo, quien relató su experiencia tras representar a Chile en un Mundial de Pádel, destacando el desafío de competir ante selecciones como España y Argentina, países con un desarrollo profesional considerablemente mayor. La deportista valoró la experiencia internacional y se abordó además el crecimiento que ha tenido el pádel femenino desde la pandemia, junto con la posibilidad de avanzar hacia formatos de competencia internacional que permitan una mayor participación de las selecciones.





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