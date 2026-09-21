Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

21 de septiembre de 2026

ANA MARÍA LARGO RELATA SU EXPERIENCIA REPRESENTANDO A CHILE EN EL MUNDIAL DE PÁDEL

Vive padel

analago

En Polar Comunicaciones, durante esta tarde en el programa “Vive Pádel”, conducido por Nesla Muñoz, se analizaron distintos desafíos relacionados con el funcionamiento de la Liga Magallanes, especialmente respecto de la conformación de categorías femeninas, los ascensos y la necesidad de establecer criterios que permitan mantener competencias equilibradas. En la conversación se planteó la importancia de fortalecer la participación de mujeres para consolidar categorías como cuarta y tercera, considerando el crecimiento que ha experimentado el pádel en los últimos años.

Otro de los puntos abordados fue la definición de los ascensos desde séptima categoría, donde se destacó que los resultados de los torneos no necesariamente reflejan por sí solos el nivel real de un jugador o jugadora. La discusión apuntó a la necesidad de considerar aspectos como el desempeño en cancha, la trayectoria, el nivel técnico y los rivales enfrentados, además de avanzar hacia criterios comunes entre los distintos complejos que integran la Liga Magallanes.

El programa también contó con la participación de Ana María Largo, quien relató su experiencia tras representar a Chile en un Mundial de Pádel, destacando el desafío de competir ante selecciones como España y Argentina, países con un desarrollo profesional considerablemente mayor. La deportista valoró la experiencia internacional y se abordó además el crecimiento que ha tenido el pádel femenino desde la pandemia, junto con la posibilidad de avanzar hacia formatos de competencia internacional que permitan una mayor participación de las selecciones.



padel21sept

VIVE PADEL REPASÓ EL MUNDIAL SENIOR Y ADELANTÓ TORNEO ANIVERSARIO POR LOS 10 AÑOS DE GO PADEL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

138aniversariotomaposesion
nuestrospodcast
PA 5

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INAUGURÓ PLAZA CÍVICA ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
directorsernatur

MAURICIO PEÑA Y LILLO ASUME COMO NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
faustinoaguilar

CENTRO HIJOS DE CHILOÉ DESTACA CONMEMORACIÓN DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
A_UNO_1767995-1536x1024

CARDENAL CHOMALI ABORDA CORRUPCIÓN, NATALIDAD, EMPLEO Y SEGURIDAD EN TE DEUM ECUMÉNICO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.