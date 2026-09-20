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20 de septiembre de 2026

PENSIONADOS DE BICE VIDA RECIBIRÁN PGU Y BENEFICIOS PENDIENTES DEL IPS ESTE 23 DE SEPTIEMBRE

​Las personas pensionadas que aún no han recibido estos pagos tendrán los montos abonados automáticamente en sus cuentas bancarias. Durante el lunes 21 y martes 22 no habrá pago presencial en sucursales de BancoEstado.

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El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que este miércoles 23 de septiembre serán abonados en las cuentas bancarias los montos correspondientes a la Pensión Garantizada Universal (PGU) u otros beneficios pendientes de un grupo de pensionados de BICE VIDA.

La medida está dirigida a quienes no recibieron estos beneficios durante septiembre y tampoco pudieron cobrarlos presencialmente en sucursales de BancoEstado antes de los días feriados de Fiestas Patrias. El pago se realizará de manera automática en las cuentas bancarias correspondientes.

Durante este lunes 21 y martes 22 de septiembre no habrá pago presencial de estos beneficios en locales de BancoEstado. Según informó el IPS, estos días serán destinados a preparar las nóminas actualizadas y realizar las validaciones necesarias para concretar el depósito del miércoles.

Por este motivo, las personas que aún no hayan cobrado estos montos no deben concurrir a las sucursales de BancoEstado durante esas jornadas. El IPS señaló que estas medidas de contingencia fueron implementadas debido a un problema en la entrega de información de depósitos por parte de BICE VIDA.

Con el abono programado para el 23 de septiembre, el IPS indicó que se completarán los pagos pendientes correspondientes a este grupo de pensionados. Para más información, las personas pueden consultar los canales oficiales del Instituto de Previsión Social.


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