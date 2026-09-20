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20 de septiembre de 2026

PROYECTO DE REUTILIZACIÓN TEXTIL EN RAPA NUI ES PRESENTADO COMO EXPERIENCIA COMUNITARIA PARA MAGALLANES

Comunidades en Acción

Comunidades en acción

Silvana Jaramillo, tallerista del programa de reutilización textil de la Municipalidad de Rapa Nui, explicó en Comunidades en Acción cómo una iniciativa surgida durante la pandemia se transformó en un espacio de acopio, reutilización, reparación, capacitación y entrega gratuita de ropa y productos a la comunidad.

El proyecto, vinculado a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rapa Nui, comenzó durante la pandemia con el objetivo de evitar que los residuos textiles terminaran en el vertedero. Según relató Jaramillo en Comunidades en Acción, la iniciativa fue creciendo a partir de las necesidades que fueron apareciendo con la llegada de ropa y otros materiales textiles.

Actualmente, el programa contempla distintas áreas, entre ellas una tienda gratuita, reparación de prendas, producción de nuevos artículos y talleres abiertos a la comunidad. La entrevistada explicó que las prendas que llegan son clasificadas para extender su vida útil, mientras aquellas que presentan daños pueden ser transformadas en bolsos, cojines, alfombras y otros productos destinados a la comunidad.

Uno de los aspectos destacados por Silvana Jaramillo fue el carácter gratuito de las actividades. Las personas pueden entregar sus textiles, retirar ropa y participar en talleres sin pagar por los materiales utilizados, mientras que el programa cuenta con presupuesto municipal para su funcionamiento y ha incorporado equipamiento como máquinas de coser.

Durante Comunidades en Acción, la experiencia fue presentada como una iniciativa que además de abordar la gestión de residuos textiles, ha generado espacios de encuentro y aprendizaje para personas de distintas edades. La conversación permitió conocer una experiencia desarrollada fuera de Magallanes que, según planteó el conductor Luis Biel Lizama, puede servir como referencia para analizar alternativas aplicables a otras comunidades.





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