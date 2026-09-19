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19 de septiembre de 2026

CRISTO REDENTOR DE RÍO DE JANEIRO SE ILUMINÓ CON LOS COLORES DE LA BANDERA CHILENA

​El emblemático monumento brasileño fue iluminado durante una hora en el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias de Chile.

cristo redentor

Por primera vez, el Cristo Redentor de Río de Janeiro fue iluminado con los colores azul, blanco y rojo de la bandera chilena, como parte de una conmemoración por las Fiestas Patrias.

La intervención lumínica se realizó este viernes 18 de septiembre y se extendió entre las 21:00 y las 22:00 horas. Durante ese periodo, el monumento mostró los colores nacionales en una intervención inédita para la escultura.

El homenaje fue gestionado por el Consulado General de Chile en Río de Janeiro, en coordinación con las autoridades locales.

Inaugurado en 1931, el Cristo Redentor tiene una altura de 30 metros y desde 2007 forma parte de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. La iluminación permitió incorporar el monumento a las distintas expresiones internacionales con que se conmemoraron las Fiestas Patrias chilenas.


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MULTAS Y USO CORRECTO DE LA BANDERA CHILENA EN FIESTAS PATRIAS PARA PUNTA ARENAS Y MAGALLANES

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