19 de septiembre de 2026
FIESTAS PATRIAS: QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN, AMENAZA O SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Durante las celebraciones pueden surgir situaciones que pasen de una discusión a una amenaza o agresión. Conocer cómo actuar y qué ocurre cuando existen medidas de protección vigentes permite reaccionar ante estos hechos y solicitar ayuda oportunamente.
Las fondas, reuniones familiares y encuentros entre amigos pueden generar escenarios de conflicto que, en algunos casos, terminan en amenazas, agresiones físicas o situaciones de violencia sexual. La abogada Natalia Reyes Inostroza explica que el contexto festivo, el consumo de alcohol o la relación previa entre las personas no eliminan las consecuencias jurídicas que pueda tener una conducta violenta.
Ante una agresión que esté ocurriendo, la prioridad es ponerse a salvo y solicitar ayuda. En una emergencia se puede recurrir al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI. En situaciones de violencia de género también está disponible el 1455 para orientación. Si existe una lesión, se recomienda recibir atención médica y conservar antecedentes que puedan ser relevantes posteriormente.
En caso de existir una prohibición de acercamiento, medida cautelar u otra resolución de protección, esta continúa vigente durante los días festivos. Según explica Reyes Inostroza, si una medida es incumplida, el hecho debe ser informado y es importante conservar antecedentes del episodio, siempre evitando exponerse nuevamente al riesgo.
La abogada también recuerda que el consumo de alcohol, una relación previa o el inicio voluntario de una interacción no significan consentimiento para una conducta sexual posterior. Frente a una situación de este tipo, se recomienda buscar un lugar seguro, solicitar asistencia y conservar mensajes, fotografías, registros de llamadas u otros antecedentes relevantes, siempre que hacerlo no implique ponerse nuevamente en riesgo.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.
La tradicional ceremonia se realizó este 18 de septiembre en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde más de 1.000 efectivos participaron del desfile con motivo de las Fiestas Patrias.