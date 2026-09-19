FIESTAS PATRIAS: QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN, AMENAZA O SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Las fondas, reuniones familiares y encuentros entre amigos pueden generar escenarios de conflicto que, en algunos casos, terminan en amenazas, agresiones físicas o situaciones de violencia sexual. La abogada Natalia Reyes Inostroza explica que el contexto festivo, el consumo de alcohol o la relación previa entre las personas no eliminan las consecuencias jurídicas que pueda tener una conducta violenta.

Ante una agresión que esté ocurriendo, la prioridad es ponerse a salvo y solicitar ayuda. En una emergencia se puede recurrir al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI. En situaciones de violencia de género también está disponible el 1455 para orientación. Si existe una lesión, se recomienda recibir atención médica y conservar antecedentes que puedan ser relevantes posteriormente.

En caso de existir una prohibición de acercamiento, medida cautelar u otra resolución de protección, esta continúa vigente durante los días festivos. Según explica Reyes Inostroza, si una medida es incumplida, el hecho debe ser informado y es importante conservar antecedentes del episodio, siempre evitando exponerse nuevamente al riesgo.

La abogada también recuerda que el consumo de alcohol, una relación previa o el inicio voluntario de una interacción no significan consentimiento para una conducta sexual posterior. Frente a una situación de este tipo, se recomienda buscar un lugar seguro, solicitar asistencia y conservar mensajes, fotografías, registros de llamadas u otros antecedentes relevantes, siempre que hacerlo no implique ponerse nuevamente en riesgo.