FARO ISLOTES EVANGELISTAS CONMEMORA 130 AÑOS ILUMINANDO EL ESTRECHO DE MAGALLANES

El Faro Islotes Evangelistas conmemora 130 años desde su primer encendido, ocurrido el 18 de septiembre de 1896 frente a la boca occidental del Estrecho de Magallanes. Levantado sobre un conjunto de rocas expuestas a fuertes vientos, grandes oleajes y condiciones extremas, el faro se convirtió en una señal fundamental para la navegación por una de las rutas marítimas más complejas del mundo.

La construcción comenzó en abril de 1895 bajo el proyecto del ingeniero escocés George Slight, quien contó con la participación del ingeniero Luis Ragosa y trabajadores croatas de Dalmacia y chilotes. Las condiciones del lugar dificultaron las faenas, que se extendieron durante cerca de dos años. El faro comenzó a operar en 1896 y su inauguración oficial se realizó posteriormente, en diciembre de ese mismo año.

Durante estas 13 décadas, los fareros han cumplido un papel fundamental en el funcionamiento de la señal marítima, enfrentando largos períodos de aislamiento y encargándose de labores como el registro meteorológico y la mantención de los equipos. El Contraalmirante Juan Soto Herrera, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, destacó el trabajo de quienes han desarrollado esta especialidad y su aporte a la seguridad de la navegación.

La conmemoración coincide además con un reconocimiento internacional. En diciembre de 2025, la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) designó a Islotes Evangelistas como “Faro Patrimonial Mundial del Año 2026”, convirtiéndolo en el primer faro chileno en recibir esta distinción. Para el Premio Nacional de Historia Mateo Martinic, la fecha también permite poner en valor el trabajo de la Armada de Chile y de los fareros en el cuidado del litoral y la protección de quienes navegan por las aguas australes.

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