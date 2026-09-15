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15 de septiembre de 2026

UNIDAD DE MEMORIA DEL HOSPITAL CLÍNICO LLAMA A CONSULTAR OPORTUNAMENTE ANTE SEÑALES DE DEMENCIA Y DESTACA EL ROL DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO

Buenos días región

unidadmemoriaHCM

La Unidad de Memoria del Hospital Clínico de Magallanes cumple un rol especializado en el diagnóstico de personas con sospecha de trastorno neurocognitivo mayor y en el abordaje de síntomas neuroconductuales de difícil manejo. Su trabajo se desarrolla mediante un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud, en el marco del Plan Nacional de Demencias, actualmente actualizado para el período 2025–2035.

Uno de los principales llamados a las familias es a diferenciar los olvidos ocasionales de aquellos cambios que comienzan a afectar la funcionalidad de la persona. Dificultades para realizar actividades que anteriormente desarrollaba con normalidad, como efectuar compras, trabajar, administrar dinero u organizar tareas cotidianas, pueden constituir señales de alerta. Ante estas situaciones, la puerta de entrada es la Atención Primaria de Salud, por lo que se recomienda acudir al CESFAM correspondiente para iniciar la evaluación y, cuando sea necesario, realizar la derivación hacia el nivel secundario y la Unidad de Memoria.

El abordaje de las demencias no se limita al tratamiento farmacológico, ya que también considera intervenciones no farmacológicas orientadas a mantener la actividad física, participación social, controles de salud y estimulación de las capacidades de la persona. Asimismo, resulta fundamental capacitar y apoyar a quienes cumplen labores de cuidado, distribuir las responsabilidades dentro de la familia y desarrollar estrategias de autocuidado para prevenir la sobrecarga. Los cambios conductuales también requieren atención, debido a que pueden estar relacionados con enfermedades descompensadas, dolor, infecciones, caídas, medicamentos u otros factores que deben ser evaluados.

Desde la Unidad de Memoria se refuerza la importancia de consultar oportunamente, evitando normalizar cambios importantes en la conducta o funcionalidad. En Magallanes, las personas y sus familias pueden iniciar el proceso de atención acercándose a la Atención Primaria de Salud, donde se realizan las primeras evaluaciones y se determina la necesidad de derivación. La orientación cobra especial relevancia durante septiembre, mes en que se desarrollan acciones de sensibilización asociadas al 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer y otras demencias.



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