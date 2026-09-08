MUSEO YAGÁN USI EXHIBIRÁ DOCUMENTAL SOBRE EL MOVIMIENTO DE MUJERES QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE CHILE ESTE VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

​Este viernes 11 de septiembre, el programa de exhibición Miradoc Butaca Liberada realizará una función gratuita en Puerto Williams de Hoy y no mañana, un documental que narra la historia de Mujeres por la vida, una agrupación femenina que alzó la voz durante la dictadura cívico-militar mediante acciones públicas que marcaron un importante capítulo de la memoria colectiva de Chile.



Bajo la dirección, guion y montaje de la diseñadora gráfica y realizadora audiovisual Josefina Morandé, la película cuenta con los testimonios de personalidades como Mónica Echeverría, Kena Lorenzini, Estela Ortiz, Lotty Rosenfeld y Fanny Pollarollo para revelar una historia poco conocida de la época, antecediendo a las nuevas generaciones de mujeres que se organizan hoy en torno a reivindicaciones feministas.



Hoy y no mañana será exhibida de manera gratuita este viernes 11 de septiembre a las 18:30 hrs, en el Museo Territorial Yagan Usi de Puerto Williams (Aragay esquina Gusinde, Puerto Williams). Luego de la función habrá un conversatorio sobre la película, junto a un coffee break para los asistentes.



Más información en miradoc.cl y en la cuenta de Instagram @miradocchile.



SINOPSIS

Durante la dictadura chilena surge un excepcional grupo de mujeres que dejará un legado único en la historia. Es el movimiento Mujeres por la Vida. Figuras femeninas casi olvidadas que en tiempos de dictadura militar, cuando pocos se atrevían a salir a la calle, se organizan convocando cada vez a miles de mujeres que con valentía logran hacer acciones de arte y actos relámpagos e inéditos para la época. Su objetivo era hablar y denunciar lo que ocurría en el país asumiendo la voz de quienes no podían hacerlo y así poner fin al sistema de muerte que imperaba en Chile. Hoy estas mujeres, casi todas ya mayores, siguen trabajando activamente por un Chile más justo y solidario. De la mano de una de ellas, la más anciana, conoceremos esta historia que reivindica y enaltece a las mujeres de nuestro país.







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