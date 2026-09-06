ANFUSENDA ENTREGA CARTA AL PRESIDENTE KAST Y PLANTEA PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO DE SENDA

En el marco de la visita del Presidente José Antonio Kast a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, ANFUSENDA entregó una carta al Mandatario para expresar su preocupación por los anuncios asociados al Plan Chile Cuida a los Niños y sus eventuales implicancias para el futuro institucional de SENDA.

Durante la visita, Soledad Ruiz Ovando sostuvo una conversación con el Presidente Kast y con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade. En la instancia, planteó la necesidad de contar con información, certezas y participación de las trabajadoras y trabajadores ante cualquier eventual modificación de la dependencia institucional del Servicio.

Según informó la organización, el Presidente manifestó su disposición al diálogo y señaló que ninguna decisión será tomada a espaldas de los servicios públicos ni de sus trabajadores. Asimismo, indicó que cualquier modificación de esta naturaleza deberá ser planteada mediante un proyecto de ley. Por su parte, el biministro Claudio Alvarado señaló que se evalúa la dependencia de SENDA bajo un criterio de pertinencia institucional.

Desde ANFUSENDA sostienen que la actual ubicación de SENDA en el Ministerio del Interior permite abordar el consumo de alcohol y otras drogas mediante una coordinación con distintas áreas del Estado, entre ellas seguridad pública, salud, educación, desarrollo social, infancia y trabajo. La organización plantea que cualquier eventual modificación debe considerar también las capacidades institucionales y las brechas de dotación y recursos humanos existentes.

La organización sindical informó además que se encuentra realizando gestiones con otras agrupaciones gremiales para abordar el futuro de SENDA. En ese contexto, representantes de ANFUSENDA participan en la Asamblea Nacional de ANEF y también solicitaron una reunión con el subsecretario del Interior, junto a FENAMINSA, con el objetivo de generar un espacio formal de diálogo sobre las eventuales modificaciones.

ANFUSENDA señaló que busca participar en cualquier discusión sobre el futuro institucional del Servicio y que las decisiones consideren la experiencia de sus trabajadoras y trabajadores, la continuidad de las políticas públicas y las necesidades de las personas que requieren prestaciones de prevención, tratamiento e integración social.

​

