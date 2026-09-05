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5 de septiembre de 2026

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN DESTACAN EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN PUNTA ARENAS

Y tú, ¿Qué opinas?

Vicente Álvarez

Estudiantes de cuarto medio del Liceo Sara Braun de Punta Arenas compartieron sus experiencias en las especialidades de Servicios de Turismo y Atención de Enfermería, destacando el aprendizaje práctico desarrollado durante su formación técnico-profesional.

En conversación con el programa ¿Y tú? ¿Qué opinas?, conducido por Javier Muñoz Vidal a través de Polar Comunicaciones, Mayra Cid Llanquimán y Vicente Álvarez Barría relataron parte de las actividades que han desarrollado durante su paso por el establecimiento. Ambos participaron recientemente en una feria técnico-profesional y vocacional, instancia en la que pudieron mostrar parte de los conocimientos adquiridos.

Mayra Cid Llanquimán, estudiante de Servicios de Turismo, explicó que dentro de su especialidad han trabajado contenidos relacionados con la conducción de grupos, actividades en terreno y comunicación mediante radio, incluyendo el uso de códigos Q. Además, destacó las experiencias de alternancia desarrolladas en instituciones de educación superior, donde han podido acercarse a áreas como reservas de vuelos y primeros auxilios.

Por su parte, Vicente Álvarez Barría, estudiante de Atención de Enfermería, contó que su formación combina contenidos teóricos con prácticas en salas de simulación, donde han trabajado procedimientos como RCP, inyecciones y otras maniobras. También valoró las experiencias de alternancia en instituciones de educación superior y los viajes realizados junto a Tabsa, donde los estudiantes han podido aplicar conocimientos relacionados con el control de signos vitales.

Durante la conversación en ¿Y tú? ¿Qué opinas?, ambos estudiantes también resaltaron la importancia del trabajo en equipo dentro de sus especialidades. Sus experiencias reflejan parte de las oportunidades que ofrece la educación técnico-profesional en Punta Arenas, tanto mediante las actividades prácticas desarrolladas en el Liceo Sara Braun como a través del vínculo con instituciones de educación superior y el mundo laboral.




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