MINISTERIO DE HACIENDA Y GOBIERNO REGIONAL COORDINAN TRABAJO EN LA ANTESALA DE LA MESA REGIONAL DE ZONA FRANCA

​El seremi de Hacienda de Magallanes, Manuel José Correa, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional Jorge Flies, en la antesala del inicio de la Mesa Regional de Zona Franca, instancia que comenzará este viernes a las 9:00 horas.



Durante el encuentro, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional abordaron distintos temas vinculados al desarrollo económico de Magallanes, entre ellos la industria salmonera, otras actividades productivas y las leyes especiales y regímenes de exención vigentes en la región.



El principal foco de la reunión estuvo puesto en la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional de cara al trabajo que comenzará a desarrollar la mesa.



“Fue una reunión muy provechosa. Tuvimos amplias coincidencias y lo que primó fue justamente la colaboración entre las instituciones”, señaló Correa.



La primera sesión contará con la participación del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Regional. Durante la jornada también se realizará una presentación del Banco Interamericano de Desarrollo y se abrirá un espacio para que los actores convocados expongan sus principales planteamientos.



Correa destacó que el objetivo es iniciar un proceso ordenado, técnico y colaborativo, que permita recoger las distintas miradas sobre el presente y futuro de Zona Franca y avanzar hacia una visión de largo plazo para Magallanes.

