Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

28 de agosto de 2026

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE QUE REGLAMENTO DE LA LEY DE MARINA MERCANTE PODRÍA “SEPULTAR” A LA INDUSTRIA NACIONAL

El parlamentario ingresó un requerimiento ante Contraloría argumentando que la propuesta del Ministerio de Transportes busca validar, por vía administrativa, que cruceros extranjeros operen en zonas de la Patagonia que el Congreso prohibió expresamente al aprobar la Ley de Cabotaje.

cabotajemagallanes

​El diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme (REP), cuestionó duramente la propuesta de reglamento que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) publicó en su etapa de consulta ciudadana. El documento busca adecuar las normas de la Ley de Fomento a la Marina Mercante a los cambios introducidos por la Ley N.º 21.774. Sin embargo, el legislador advirtió que el texto tuerce el espíritu de la legislación.

“Todavía estamos a tiempo de corregirlo: un reglamento no puede autorizar por la vía administrativa aquello que el Congreso expresamente excluyó de la ley”, enfatizó Riquelme, aclarando que la norma aún no está vigente y que espera que nunca lo esté en estos términos.

La frontera de la Patagonia

El conflicto radica en que la Ley N.º 21.774 permitió excepcionalmente el cabotaje de naves extranjeras de menos de 400 pasajeros, pero fijó un límite estricto: la apertura rige solo entre Arica y Los Ríos. El Congreso dejó fuera de este permiso a Los Lagos, Aysén y Magallanes para proteger la actividad local.

Riquelme afirmó que el reglamento del MTT busca validar operaciones de desembarco (landing) en estas zonas protegidas del sur. “Pareciera que el Ministerio pretende blanquear administrativamente operaciones turísticas que empresas internacionales ya están comercializando ilegalmente en páginas web hacia los canales patagónicos”, alertó.

Desventaja para los chilenosEl parlamentario advirtió que el cambio generará un incentivo para abandonar la bandera chilena. Las navieras nacionales deben asumir costos laborales, tributarios y tripulación local. En cambio, las firmas extranjeras operan bajo sus propias estructuras y con tripulaciones internacionales más baratas en los mismos fiordos.

“Con este reglamento destruiremos a las empresas navieras locales. Si para competir un chileno debe cambiarse a una bandera extranjera, lo va a hacer, y perderemos puestos de trabajo”, fustigó.

Finalmente, Riquelme anunció que si el Gobierno aprueba el documento sin cambios, recurrirá junto a otros congresistas a todas las instancias judiciales necesarias para frenar su aplicación y exigirá fiscalizaciones estrictas de Aduanas, el SII y Directemar.

ANEXO

Fuentes principales que respaldan la denuncia y la base normativa:

1. National Geographic–Lindblad Expeditions – Punta Arenas a Puerto Montt. La página oficial ofrece “Exploring Patagonia’s National Parks from Punta Arenas to Puerto Montt”. Señala expresamente que comienza en Punta Arenas, termina en Puerto Montt y contempla explorar los fiordos chilenos en Zodiac, kayak y a pie.
[National Geographic Expeditions – Punta Arenas a Puerto Montt](https://www.nationalgeographic.com/expeditions/destinations/south-america/ocean/exploring-patagonias-national-parks-a-voyage-from-puerto-montt-to-tierra-del-fuego/)


2. National Geographic–Lindblad – Patagonia y fiordos chilenos. Otro itinerario oficial contempla embarque en Puerto Natales, navegación por Kirke/White Narrows y posteriormente jornadas identificadas expresamente como “Chilean Fjords”. La misma oferta tiene actualmente salidas para febrero y marzo de 2027 a bordo del National Geographic Orion, con precios publicados desde US$14.000 por pasajero.
[National Geographic – Patagonia: Chilean & Argentine Fjords](https://www.nationalgeographic.com/expeditions/destinations/south-america/ocean/patagonia-chile-cruise/)


3. HX / Hurtigruten Expeditions. Es la otra compañía mencionada en el comunicado, que comercializa expediciones por Patagonia, fiordos chilenos y circuitos asociados a la temporada antártica. Conviene citarla como HX (Hurtigruten Expeditions), que es su denominación comercial actual.
[HX Expeditions – sitio oficial](https://www.travelhx.com/)

escuelasantiagobueras

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE FISCALIZACIÓN URGENTE E INFORME TÉCNICO POR SEVERAS IRREGULARIDADES EN LA ESCUELA SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBIERNO ANUNCIA EL CUARTO PAGO DEL CUPÓN "PESCA ARTESANAL": MAGALLANES SUPERA LOS $78 MILLONES EN APOYOS DIRECTOS PARA ENFRENTAR EL ALZA DEL COMBUSTIBLE

Leer Más

​A través del plan "Chile Sale Adelante", el Estado mantiene un despliegue económico directo al bolsillo de las familias del mar. En la región, durante el mes de agosto se habilitaron 258 embarcaciones, alcanzando un acumulado de 787 beneficios entregados para asegurar la continuidad productiva en cuatro comunas magallánicas.

​A través del plan "Chile Sale Adelante", el Estado mantiene un despliegue económico directo al bolsillo de las familias del mar. En la región, durante el mes de agosto se habilitaron 258 embarcaciones, alcanzando un acumulado de 787 beneficios entregados para asegurar la continuidad productiva en cuatro comunas magallánicas.

Cupón de Pesca 1
nuestrospodcast
buses natales

BUSES PARA EL TRANSPORTE URBANO DE NATALES LLEGARÁN ENTRE EL 30 Y 31 DE AGOSTO Y SERVICIO COMENZARÍA EN OCTUBRE

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
cabotajemagallanes

DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME ADVIERTE QUE REGLAMENTO DE LA LEY DE MARINA MERCANTE PODRÍA “SEPULTAR” A LA INDUSTRIA NACIONAL

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremitrabajo

SEREMI DEL TRABAJO DESPLIEGA AGENDA TERRITORIAL EN ÚLTIMA ESPERANZA PARA FORTALECER EL EMPLEO Y APOYAR AL SECTOR TURISMO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
seminarioturismo

MAGALLANES SE PREPARA PARA UNA TEMPORADA TURÍSTICA MÁS SEGURA CON PRIMER SEMINARIO REGIONAL DE TURISMO Y SEGURIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.