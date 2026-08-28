GOBIERNO ANUNCIA EL CUARTO PAGO DEL CUPÓN "PESCA ARTESANAL": MAGALLANES SUPERA LOS $78 MILLONES EN APOYOS DIRECTOS PARA ENFRENTAR EL ALZA DEL COMBUSTIBLE

​Con el objetivo de proteger el empleo local, resguardar el sustento de las caletas y mantener activa la economía austral, el Gobierno de Chile confirmó el despliegue del Pago N°4 del Cupón "Pesca Artesanal", un alivio económico extraordinario diseñado para mitigar el severo impacto del aumento del precio del combustible en un sector donde este insumo representa entre un 30% y un 60% de los costos operacionales.



La medida entrega un aporte mensual de $100.000 por embarcación (hasta en seis cuotas con un tope de $600.000 por beneficiario), abonados directamente mediante carga electrónica en la CuentaRUT del titular de BancoEstado para su uso exclusivo en estaciones de servicio. En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la cobertura muestra un importante repunte: 258 embarcaciones registraron operación en julio y quedaron habilitadas para cobrar su cupón en agosto, inyectando $25.800.000 directo al sector regional y elevando el acumulado histórico a $78.700.000 (787 beneficios).



Para verificar el avance del programa en terreno, las autoridades regionales encabezaron un recorrido por la faena extractiva local. En el punto de encuentro, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó el alcance territorial de la iniciativa:



"En el contexto del Plan 'Chile Sale Adelante', hemos iniciado el cuarto pago de este bono y ayuda especial del Cupón Pesca Artesanal. Esta es una ayuda que va en directo beneficio a mitigar los costos del combustible de la pesca artesanal, un rubro económico tan importante para el desarrollo de nuestra región. Este beneficio se está entregando en las cuatro provincias, alcanzando a la fecha un acumulado de más de 700 aportes entregados. Hoy estamos en Caleta Barranco Amarillo junto a los pescadores para anunciar este cuarto pago e informar sobre su uso: el monto llega directamente a la CuentaRUT del BancoEstado, se puede utilizar en una o varias cargas y está destinado exclusivamente a la adquisición de combustible".

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Para acceder al beneficio, las naves deben contar con una eslora máxima de 12 metros, mantener la inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), registrar actividad acreditada en 2025 y certificar operación en el mes inmediatamente anterior. Sobre la evolución del proceso y los criterios de evaluación, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, precisó la progresión de las entregas:



"El Cupón Pesca Artesanal es una ayuda extraordinaria que entrega el Estado a los pescadores artesanales para apoyar frente al alza del combustible. Hoy estamos en la cuarta entrega de este pago. Esto partió en mayo con una cantidad aproximada de 130 beneficiarios y hoy en agosto alcanzamos 258 embarcaciones habilitadas. En total, entre mayo y agosto hemos entregado 787 beneficios, lo que significa más de 78 millones de pesos en aportes estatales para mitigar los costos operacionales. Quienes acceden deben mantener su embarcación inscrita en el RPA con hasta 12 metros de eslora, registrar actividad en 2025 y haber operado en el mes inmediatamente anterior a la postulación".



El impacto directo de la medida fue valorado por los propios dirigentes y trabajadores en el muelle de la zona. En representación del gremio local, Ricardo Traba, Director de la Caleta de Pescadores Barranco Amarillo, enfatizó el valor de este alivio económico para el sector: "Queremos agradecer al Gobierno por el aporte que hace al sector pesquero artesanal, un rubro muy importante para nuestra economía regional. Como representantes de los pescadores artesanales estamos muy contentos con este bono de hasta seis cuotas, pensado justamente para mitigar el aumento de uno de nuestros principales ítems de costo, que es el combustible. Estamos atentos a que esta ayuda se complete de buena forma hasta la última cuota".



Asimismo, la percepción directa en la faena diaria fue respaldada por Jaime Cosme, Dirigente y pescador artesanal de la zona, quien reafirmó la utilidad del subsidio en las embarcaciones: "Sí, es una muy buena ayuda para el sector pesquero. Vamos sobre los 1.000 beneficiados a nivel nacional y yo creo que es bastante bueno. Le agradecemos al Gobierno por esta ayuda concreta que nos dio para mantener nuestras embarcaciones trabajando".



Claves de la medida en Magallanes:



Cobertura: Distribución en Cabo de Hornos, Natales, Porvenir y Punta Arenas.

Operativa: Asignación mensual de $100.000 cargada en la CuentaRUT de BancoEstado.

Vigencia: Los cupones son acumulables y podrán hacerse efectivos en estaciones de servicio habilitadas hasta el 30 de noviembre de 2026.



