COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE MAGALLANES Y CASA MORADA INAUGURA NUEVO PUNTO DE LECTURA DE ARTES VISUALES PARA ACERCAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN A LA COMUNIDAD

Con la presencia de autoridades, artistas, escritores, gestores culturales y representantes del ámbito de la lectura y las artes, se presentó en Casa Morada el nuevo Punto de Lectura de Artes Visuales, iniciativa que busca promover la lectura y acercar a la comunidad al mundo de las artes visuales a través de los libros.

El espacio, impulsado por Red CREAMAG y Casa Morada, junto a la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Magallanes y de la Antártica Chilena, cuenta con una colección diversa de publicaciones relacionadas con distintas disciplinas y expresiones de las artes visuales.

La propuesta busca que niños, jóvenes, estudiantes, artistas y público general puedan acercarse a los libros como fuente de conocimiento, inspiración y descubrimiento, encontrando contenidos vinculados a las artes visuales, ilustración, diseño, fotografía, cómic, manga y otras formas de creación.

A esta propuesta se suma un especial interés por fortalecer las narrativas gráficas y generar un espacio de apoyo para quienes están comenzando a desarrollar sus propios proyectos y talentos creativos.

El presidente y socio fundador de Red CREAMAG, Alejandro Parada, destacó la importancia y proyección de esta iniciativa:

"Este Punto de Lectura busca promover la lectura y acercar las artes visuales a la comunidad a través de los libros. Es el único punto de lectura de estas características en el centro de Punta Arenas y queremos que sea también un espacio para promover las narrativas gráficas, apoyar a nuevos talentos jóvenes y servir como plataforma para los talleres y actividades que realizaremos en Casa Morada".

El Coordinador de Bibliotecas Públicas de Magallanes, Bruno Sepúlveda Alonso, señaló

"Poder trabajar de forma coordinada con la Red CREAMAG nos permite acercar la lectura a la comunidad artística de Punta Arenas. La lectura se democratiza y llega a todos. Creemos que desde la Casa Morada se potenciará la colección que se pone a disposición y será una nueva puerta abierta a la lectura"

Socia fundadora de Tienda Casa Morada y Red CREAMAG, Paulina Moreau, señalo la relevancia de punto de lectura:

"Estamos felices de haber inaugurado este Punto de Lectura en Casa Morada junto a Red CREAMAG. Queremos que sea un espacio vivo en el centro de Punta Arenas, donde todos y todas se acerquen a las artes visuales, lectura, la ilustración y el cómic, encontrando aquí un lugar de inspiración y encuentro para toda la comunidad".

Durante la jornada se contó con las palabras de Paulina Moreau, socia fundadora de Red CREAMAG y de Tienda Casa Morada; Alejandro Parada, presidente y socio fundador de Red CREAMAG; el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Magallanes y de la Antártica Chilena; y Gerardo Rosales, de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La actividad reunió también a distintos exponentes vinculados a la creación y gestión cultural regional, entre ellos Camila Eschman, escritora, poeta y educadora social vinculada a Infancia Juvenil; Victoria Risco, profesora de música y poeta de Mata Negra; palabras de Lamien Verónica agrupación mapuche waywen, y cierre con canta autor Magallánico Julio Argentino.





Como parte de la jornada se realizó una Muestra de Artes Visuales de socios de Red CREAMAG, permitiendo a los asistentes conocer diferentes propuestas y expresiones desarrolladas por creadores regionales.





La jornada contó con la participación y exposición de distintos artistas y proyectos creativos vinculados a Red CREAMAG, entre ellos @casamoradapuq, @cejecone, @lafont3d, @jokernando, @claudio.aka.klone, @marijosha, @jorg_artbrush, @mvzapam, @magdacaro, @munay_taller, @23ilustrado.tattoo, @pacotrve, basearquitectos y @elilimitado quienes aportaron desde distintas disciplinas y lenguajes al encuentro.





Entre los elementos que llamaron especialmente la atención se presentó un automóvil intervenido mediante aerografía, realizado por el artista regional Jorge Ampuero (@jorg_artbrush). La intervención permitió mostrar cómo las artes visuales pueden trasladarse a distintos soportes y espacios de expresión, acercando la creación artística a nuevas audiencias.





La actividad contó además con la presencia de Alejandra Covacevich, directora regional de ProChile – Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, fortaleciendo el encuentro entre representantes del sector cultural y creativo regional y distintas instituciones.





La jornada finalizó con un coffee de camaradería, instancia que permitió compartir y generar vínculos entre artistas, escritores, gestores culturales, autoridades y representantes de instituciones relacionadas con la lectura, el patrimonio y el desarrollo cultural.





Desde Red CREAMAG y Casa Morada destacan que el Punto de Lectura busca convertirse en un espacio permanente de lectura, descubrimiento, inspiración y encuentro, donde las personas puedan acceder a contenidos vinculados a las artes visuales y, al mismo tiempo, encontrar herramientas e ideas para desarrollar sus propias inquietudes creativas.





El espacio tendrá además un rol importante en las próximas actividades de Casa Morada, sirviendo como apoyo y complemento para talleres, encuentros y experiencias de formación, especialmente dirigidas a niños, jóvenes y nuevos talentos interesados en las artes visuales y las narrativas gráficas.





Una invitación abierta a la comunidad

El Punto de Lectura de Artes Visuales se encuentra en Casa Morada, ubicada en Chiloé 755, Punta Arenas, y está abierto a toda la comunidad.

📚 Casa Morada – Chiloé 755, Punta Arenas

🕒 Lunes a viernes, de 15:00 a 19:00 horas

La invitación es a acercarse, conocer la colección, descubrir libros y autores, explorar las distintas disciplinas de las artes visuales y encontrar nuevas fuentes de inspiración.

Casa Morada y Red CREAMAG invitan a la comunidad a conocer y hacer suyo este nuevo espacio de lectura, arte, creación y encuentro en el centro de Punta Arenas.