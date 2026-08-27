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27 de agosto de 2026

CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA INVITARÁ A LA COMUNIDAD DE CABO DE HORNOS A DISFRUTAR DE UNA JORNADA MUSICAL

La presentación se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de música clásica interpretado en guitarra.

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Una invitación abierta a toda la comunidad realizó la Municipalidad de Cabo de Hornos para participar del concierto de guitarra clásica que ofrecerá el músico Marcello Avilés este miércoles 27 de agosto.

 
La presentación se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de música clásica interpretado en guitarra.

 
Desde el municipio destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro cultural para la comunidad, acercando distintas expresiones artísticas a vecinas y vecinos de Puerto Williams.

 
La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, por lo que la Municipalidad de Cabo de Hornos extendió la invitación a participar y disfrutar de esta presentación musical.


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MÁS DE 100 PERSONAS DISFRUTARON CONCIERTO DE EXCELENCIA DE FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE EN PUERTO NATALES

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