27 de agosto de 2026
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA INVITARÁ A LA COMUNIDAD DE CABO DE HORNOS A DISFRUTAR DE UNA JORNADA MUSICAL
La presentación se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de música clásica interpretado en guitarra.
Una invitación abierta a toda la comunidad realizó la Municipalidad de Cabo de Hornos para participar del concierto de guitarra clásica que ofrecerá el músico Marcello Avilés este miércoles 27 de agosto.
La presentación se desarrollará a partir de las 19:00 horas en el Anfiteatro del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, donde los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de música clásica interpretado en guitarra.
Desde el municipio destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro cultural para la comunidad, acercando distintas expresiones artísticas a vecinas y vecinos de Puerto Williams.
La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad, por lo que la Municipalidad de Cabo de Hornos extendió la invitación a participar y disfrutar de esta presentación musical.
EL MAYOR MONTO APROBADO EN EL SEIA: HNH ENERGY CONSIGUE PERMISO AMBIENTAL PARA PRODUCIR AMONÍACO VERDE A PARTIR DE 2030
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.