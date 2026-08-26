CON JÓVENES DE 14 COMUNAS DE CHILE COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

Veintiséis estudiantes y quince profesores de nueve regiones de Chile darán vida a la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026), el principal encuentro de ciencia escolar del país dedicado íntegramente a la Antártica. Durante una semana, Punta Arenas, puerta de entrada al Continente Blanco, será el epicentro de la ciencia escolar, donde jóvenes podrán compartir sus proyectos con la comunidad, dialogar con científicos polares y vivir una experiencia única de aprendizaje y colaboración.

El encuentro científico juvenil, organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, contará con equipos de 14 comunas y 9 regiones del país, escogidos entre casi 300 propuestas recibidas desde todo Chile. Los equipos seleccionados provienen de Antofagasta, Canela, Viña del Mar, Las Condes, La Reina, Conchalí, Melipilla, Parral, Constitución, San Nicolás, Collipulli, Temuco, Coyhaique y Punta Arenas.

Durante una semana las y los estudiantes presentarán sus trabajos a un jurado ciudadano el día miércoles 26 en Zona Austral. El día jueves los alumnos presentarán sus propuestas sobre el prístino continente a un jurado científico, donde las y los estudiantes deberán defender sus proyectos.

Gino Casassa, director del INACH, subrayó que la FAE es una instancia de suma relevancia para el Instituto y del quehacer antártico en Chile. "Reunir a estudiantes de muchos rincones de nuestro país en Punta Arenas, nos permite entusiasmar a las nuevas generaciones con la ciencia y el conocimiento sobre este continente tan importante y relevante para nuestro país. Este año recibimos propuestas de establecimientos educacionales desde Arica hasta Magallanes, lo cual nos alegra en demasía y nos entusiasma con miras a un futuro cercano".

Por su parte, Constanza Jiménez, encargada de Educación del INACH, señaló que "estamos profundamente contentos de dar inicio a una nueva versión de la FAE. Este encuentro es mucho más que una competencia científica, es un espacio único donde buscamos que las y los estudiantes de todo el país comprendan la importancia estratégica, ambiental y científica que la Antártica tiene para Chile. Queremos que se sientan parte de este territorio, que descubran cómo lo que pasa en el Continente Blanco modela nuestro clima y nuestro futuro, y que se transformen en los próximos embajadores polares que nuestro país necesita."





Los proyectos que se presentarán en esta nueva versión de la FAE 2026 son los siguientes:





"Efecto del incremento de temperatura sobre la biomasa del biofilm microbiano en microfibras de pet pretratado: un modelo de simulación del calentamiento global en el ecosistema antártico", Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes, Región Metropolitana. "Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en una futura transición energética de la base 'Profesor Julio Escudero'", Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler de Canela, Región de Coquimbo. "Sembrando científicas antárticas: impacto de la Feria Antártica Escolar (FAE) en la formación de futuras científicas chilenas y sus trayectorias", Colegio Concepción de Parral, Región del Maule. "Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciares antárticos: validación in silico de biofirmas para la búsqueda de vida en lunas heladas", Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique, Región de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo. "Líquenes como biosensores climáticos: visión computacional y aprendizaje automático para monitoreo ambiental", Colegio Wolfgang Amadeus Mozart, Collipulli, Región de la Araucanía. "Mixótrofas antárticas bajo la lupa: ¿cómo responde su estrategia nutricional al aumento de temperatura en el océano Austral?", Colegio Miguel de Cervantes, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. "Bioparches a base de extractos de microalgas antárticas para la regeneración de tejidos dañados por quemaduras", Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29, Antofagasta, Región de Antofagasta. "Adel-IA: Inteligencia artificial para explorar y aprender sobre la Antártica", Colegio Constitución, Constitución, Región del Maule. "Cuando el hielo despierta: interacciones entre Chytridiomycota y Fragilariopsis cylindrus frente al deshielo de glaciares antárticos", The British Royal School, La Reina, Región Metropolitana. "Diseño de un observatorio robótico óptico de campo amplio en Glaciar Unión: integración y aplicación de los modelos PLATO, CSTAR y TianMu para la protección del satélite Lemu NGE bajo el seguimiento de basura espacial en LEO", Liceo A 22 La Portada, Antofagasta, Región de Antofagasta. "Huellas invisibles en el cascarón: REE y su posible interacción con el calcio durante el desarrollo embrionario del pingüino Pygoscelis papua", Friendly High School, Viña del Mar, Región de Valparaíso. "Explorando la historia geológica de la Antártica mediante geoturismo virtual: una propuesta para la divulgación de su patrimonio geológico", Centro Politécnico Particular de Conchalí, Conchalí, Región Metropolitana. "Paleoincendios del Campaniano antártico como referencia analógica para la susceptibilidad a incendios subantárticos bajo calentamiento global", Colegio Santa Mónica LTDA, Melipilla, Región Metropolitana. "LiquenBioindicador", Colegio Alemán de Temuco, Región de La Araucanía. "Estudio comparativo del tiempo espacial entre la Antártica Chilena y Chile continental mediante la red de magnetómetros oeste", Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, San Nicolás, Región de Ñuble.





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