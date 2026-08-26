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26 de agosto de 2026

MAGALLANES SE PREPARA PARA UNA TEMPORADA TURÍSTICA MÁS SEGURA CON PRIMER SEMINARIO REGIONAL DE TURISMO Y SEGURIDAD

​La jornada reunirá este jueves 27 de agosto en Punta Arenas a instituciones vinculadas al turismo, la gestión del riesgo, las áreas protegidas y la respuesta ante emergencias, con el objetivo de fortalecer la prevención y preparación del sector de cara a la próxima temporada estival.

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Fortalecer la prevención, coordinación y preparación de los actores vinculados a la actividad turística será el foco del 1° Seminario de Turismo y Seguridad: “Preparándonos para la temporada estival”, que se realizará este jueves 27 de agosto en Punta Arenas.

La actividad, convocada por SERNATUR, SENAPRED y el Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia de Corfo, busca fortalecer conocimientos, compartir experiencias y buenas prácticas, y abordar herramientas de prevención y seguridad relevantes para el sector turístico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

 

El encuentro se desarrolla en un contexto en que el crecimiento de las actividades de naturaleza plantea nuevos desafíos para los destinos y sus visitantes. Según antecedentes entregados por el Cuerpo de Socorro Andino, durante 2022 la institución realizó 175 operativos de búsqueda y rescate a nivel nacional, reflejando la magnitud de las emergencias que pueden producirse en zonas de montaña y de difícil acceso.

 

A nivel regional, durante la temporada 2025-2026 CONAF ha alertado sobre un aumento de conductas contrarias a las normas de las áreas protegidas. Durante los primeros meses de la temporada se informó de 35 personas expulsadas de parques nacionales de Magallanes, asociadas a situaciones como fumar o utilizar cocinillas en lugares prohibidos y acampar en sectores no habilitados.

 

Estos antecedentes refuerzan la importancia de avanzar en una cultura de prevención y autocuidado, especialmente en un territorio caracterizado por grandes distancias, condiciones meteorológicas cambiantes, sectores aislados y tiempos de respuesta que pueden ser considerablemente mayores que en zonas urbanas.

 

Durante el seminario se abordarán materias como gestión del riesgo, prevención de incendios forestales, planificación y emergencias en turismo de naturaleza, vigilancia sanitaria y seguridad en destinos turísticos.

 

La jornada contempla exposiciones de SENAPRED, CONAF, Cuerpo de Socorro Andino, SEREMI de Salud, SEREMI de Seguridad Pública, Carabineros y el Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia.

Andrea Durán Silva, gerenta del Programa Transforma Ruta de los Parques de la Patagonia, presentará la ponencia “Patagonia Segura y Sustentable: Posicionando la Ruta de los Parques como destino mundial de naturaleza y aventura”, abordando la relación entre seguridad, experiencia turística y posicionamiento de los destinos de naturaleza.

 

La presentación pondrá énfasis en que la seguridad no constituye una restricción para el desarrollo turístico, sino una condición necesaria para ofrecer experiencias responsables y de calidad.

En destinos remotos, además, un incidente no solo afecta a la persona involucrada: también puede incidir en la percepción y reputación del destino.

 

Según Javier Romero, director regional de Corfo, “Magallanes se ha ido consolidando como un destino de naturaleza de clase mundial, y parte de ese desafío es asegurar que el crecimiento de la actividad turística vaya acompañado de mayores capacidades de prevención, preparación y coordinación. Desde Corfo buscamos contribuir a esa articulación entre instituciones, empresas y comunidades, porque un destino competitivo y sustentable también debe ser un destino seguro y preparad, tanto para quienes lo visitan como para quienes viven y trabajan en él”.

 

La discusión sobre estas materias también ha avanzado a nivel legislativo. Actualmente se tramita un proyecto de ley destinado a sancionar conductas de imprudencia temeraria de excursionistas, senderistas o montañistas que generen operaciones de búsqueda y rescate. La iniciativa incorpora entre sus elementos la importancia del registro, la preparación adecuada y el aviso previo al realizar actividades en zonas agrestes.

 

El 1° Seminario de Turismo y Seguridad comenzará a las 08:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural Municipal “Claudio Paredes Chamorro”, ubicado en Avenida 21 de mayo 2421, Punta Arenas, y se extenderá hasta las 13:00 horas.

La actividad considera certificado de participación para quienes asistan a la totalidad de la jornada.

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclgS2ZoM1Vk54bGAvnjkZHALKLkvzoI9mdMHrfDrni5nS7Ww/viewform

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