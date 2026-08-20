MESA POR EL EMPLEO EN MAGALLANES AVANZA EN SU TERCERA SESIÓN INTEGRANDO A LOS GREMIOS PRODUCTIVOS EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN LABORAL

​Paso a paso y con metas claras. La Mesa Regional por el Empleo dio un salto decisivo en su estrategia para dinamizar la economía de la Patagonia al integrar formalmente a los principales gremios del sector privado.



La jornada estuvo liderada por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes junto a un amplio despliegue del gabinete regional, integrado por el Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas; el Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; el Seremi de Economía, Francisco Javier Birke; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo; la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez; y el Jefe Regional de Subdere, Javier Labrín.

El trabajo intersectorial permitió articular las proyecciones del Estado con las necesidades directas de la industria local para cumplir la meta fijada: la generación de 800 nuevos puestos de trabajo formales de aquí a fin de año.



En este nuevo hito de articulación, el diálogo se centró en levantar las brechas operativas que impactan a la fuerza laboral, ajustar los criterios de las licitaciones públicas ante las alzas de costos globales y acelerar la absorción de mano de obra local a través de subsidios directos a la contratación del SENCE, los que ya registran 91 postulaciones activas lideradas por más de 50 empresas magallánicas.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, enfatizó la urgencia de estructurar este trabajo con sentido de realidad y cohesión territorial: "Pasamos de la planificación a una mesa de trabajo resolutiva y cara a cara con las empresas y gremios de Magallanes. Para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, la reactivación laboral no se logra desde un escritorio, sino escuchando a quienes contratan, invierten y mueven la economía de nuestra región. Hoy no solo les presentamos la oferta del Estado y la cartera de inversiones en infraestructura, sino que recibimos su valioso diagnóstico para corregir nudos críticos en tiempo real. Estamos trabajando en futuros proyectos con MOP y Minvu, coordinando el inicio de la temporada turística y desplegando subsidios con el objetivo categórico de llegar a las metas trazadas antes del 31 de diciembre. La reactivación de Magallanes es una tarea mancomunada y no nos detendremos hasta garantizar esa estabilidad a nuestras familias."



Sinergia gubernamental y ajuste normativo



Desde la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social se valoró la apertura de este espacio técnico con los actores productivos. El Seremi del Trabajo, José Miguel Salas, destacó la recepción del sector privado y la pronta respuesta gubernamental: "Esta sesión en particular integró a las empresas privadas, a los principales gremios en la región para efectos de tomar conocimiento de las brechas que existen y los modos de solución para mejorar el empleo. Lo que más destacaría es la disposición a participar; genera un diálogo muy necesario con los actores principales de la economía regional y nos permite ocuparnos de inmediato de brechas que quizás no habíamos vislumbrado. Avanzamos según lo previsto: tenemos la meta de generar estos 800 empleos, ya contamos con 91 personas postuladas al subsidio de un total de 52 empresas, y con los proyectos MOP, Vivienda y la apertura de la temporada de turismo, cubriremos ciertamente esa brecha."



Por su parte, la infraestructura pública se posiciona como uno de los motores principales de absorción de mano de obra. El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, confirmó importantes noticias en materia de inversión sectorial: "Hemos tenido un intercambio de opiniones importante entre el sector público y el sector privado. Orientándonos a lo que se requiere para invertir y generar empleos, el panorama hacia la meta de los 800 puestos de trabajo al 31 de diciembre se ve promisorio. Como Ministerio de Obras Públicas, además de la inversión programada del año, estamos trabajando con el Gobierno Regional para levantar entre 10 y 12 nuevos proyectos no contemplados originalmente. Esto significará una inyección muy importante de recursos, inversión y empleos directos que van en directo beneficio de la familia magallánica."



Gremios regionales: Compromiso y mirada técnica



La representación de las fuerzas productivas contó con una nutrida presencia del ecosistema empresarial e industrial. Se sumaron activamente a las mesas de trabajo Francisca Rojas, en representación de los Salmonicultores de Magallanes; Sara Adema y Rodrigo Bustamante, por parte de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST); Cristóbal Kulczewski, de TABSA; y Daniela Rodríguez, en representación de Austro Chile. Asimismo, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) estuvo presente a través de Enrique Le Dantec y Nicolás Paulsen (quien representó además a la Asociación de Productores de Salmón de Magallanes, APAL), mientras que por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes asistieron su gerente regional, Carlos Cárdenas, junto a Hernán del Canto, socio de la constructora SOCRADE.



La integración del mundo empresarial trajo a la mesa propuestas concretas para adecuar la oferta pública a las contingencias del mercado. Desde el sector de la infraestructura, el Gerente Regional de la CChC, Carlos Cárdenas, subrayó la relevancia de sincerar las bases de licitación: "Agradecemos a la Delegada Presidencial esta invitación. Somos un gremio fundamental para el desarrollo regional y hoy nos preocupa la cifra de desocupación que nos afecta directamente. El trabajo va bien encaminado, pero para nuestro sector es súper importante sincerar los costos en las licitaciones; ha habido aumentos en combustibles y materiales a nivel mundial y nacional que deben reflejarse en los presupuestos regionales para evitar que las obras queden desiertas. Es crucial trabajar en forma conjunta —gremio, Estado, Delegación y Gobierno Regional— para mantener y aumentar el empleo en la zona."





Coincidiendo en el impacto positivo de la conectividad e inversión en infraestructura, el sector turismo valoró la iniciativa ante el inicio del periodo de mayor dinamismo para su rubro. Rodrigo Bustamante, Presidente de HYST, reafirmó la disposición del gremio a colaborar activamente: "Es súper importante juntarnos y conocer el estado de avance de los proyectos del Estado, como Vialidad y el MOP, porque todo avance en conectividad beneficia al turismo y a nuestra empleabilidad. Ad portas de la alta temporada, tenemos un volumen importante de contratación; estamos escuchando los beneficios para incorporar a personas que han estado desempleadas y coordinando con el Seremi del Trabajo para difundirlos masivamente. Hemos comprometido todo nuestro apoyo para que estas iniciativas se materialicen y lleguen a buen puerto por el bienestar de la región."



La Mesa Regional por el Empleo continuará con sus sesiones periódicas de seguimiento técnico, consolidando el monitoreo constante de los proyectos de inversión y la colocación de incentivos laborales en todas las comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



