MUNICIPIO DE TORRES DEL PAINE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

La actividad organizada por el departamento de desarrollo sustentable, unidad de turismo y unidad de deporte y recreación de la Municipalidad de Torres del Paine, reunió a emprendedores locales e instituciones públicas y privadas vinculadas a la actividad turística en la comuna.



El evento contó con la presencia de la alcaldesa Anahí Cárdenas Rodríguez, la delegada regional presidencial Ericka Farías Guerra, el delegado presidencia provincial Liber Lazo Navarro, la concejala de Torres del Paine Silvana Silva Paillamán y el encargado provincial de Sernatur Marcelo Villarroel Paredes.



En este contexto la alcaldesa de Torres del Paine, comentó que “estamos celebrando con un momento para generar encuentro, para reflexionar, para conocernos, para saber qué es lo que estamos haciendo en nuestro territorio en materia de turismo, junto a la organización sentimos que ha sido una actividad que año a año ha ido creciendo y se van sumando novedades, esta vez contamos nuestros dinosaurios, replicas a escala según las investigaciones paleontológicas hechas en nuestro territorio y que en esta oportunidad están acá para que los puedan conocer, como parte del turismo científico, una de las diversas ramas del turismo de intereses especiales”.



La autoridad también explicó que “tenemos a la recientemente conformada asociación gremial de guías de pumas de Chile, quienes han explicado lo que ellos están haciendo en cuanto a lo que respecta al avistamiento de fauna, un tema y una actividad que está buscando el equilibrio también por todo lo que significa en nuestra comuna la convivencia entre la ganadera y el turismo”.



Además, dijo que “por otro lado tenemos nuestros artesanos de Cerro Guido y de Cerro Castillo, y también los hoteles que están presentes en la comuna y futuros hoteles que se van a concretar”, para finalizar la autoridad agregó que “aprovechando esta oportunidad estamos haciendo una adhesión, una firma de compromiso con el protocolo de avistamiento de pumas y de nuestra ordenanza municipal de turismo, que busca regular y profesionalizar esta importante actividad en todo el territorio comunal, tanto dentro como fuera del parque nacional”.





