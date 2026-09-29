MINERÍA Y SERNAGEOMIN INVITAN A ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO A FORMARSE EN SEGURIDAD MINERA

​El seremi de Minería, Óscar Basualdo, junto al director regional de Sernageomin, Régulo Díaz, realizaron charlas motivacionales para promover el curso de Monitor/a de Seguridad Minera para Estudiantes. Las actividades tuvieron una muy buena acogida y destacaron el valor de fortalecer el capital humano regional desde la etapa formativa.



Las visitas se desarrollaron el lunes 21 de septiembre en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas y el martes 22 en el Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes y el Centro de Formación Técnica de Magallanes, sede Porvenir.



La formación impartida por Sernageomin contempla 40 horas, distribuidas en tres módulos, con clases en línea y una instancia presencial de síntesis. Aborda identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, operaciones mineras, higiene industrial, normativa, liderazgo y respuesta a emergencias. Al finalizar, los participantes deben rendir una evaluación; el programa contempla un diploma de participación y/o aprobación.



La convocatoria está dirigida a estudiantes de cuarto medio técnico-profesional y humanista-científico de Magallanes. También se podrá considerar a algunos docentes que acompañan a los alumnos, según disponibilidad de cupos. Estos aprendizajes buscan fortalecer la preparación para el mundo laboral, con herramientas de prevención y autocuidado útiles para la minería y otras áreas de la industria.



Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 1 de octubre de 2026. Los estudiantes interesados pueden consultar y gestionar su postulación con la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) de sus respectivos liceos o tomar contacto directo con la Dirección Regional de Sernageomin en Punta Arenas.

