BONO BODAS DE ORO AUMENTARÁ A $482.295 DESDE OCTUBRE

A partir del 1 de octubre de 2026, el Bono Bodas de Oro aumentará a $482.295 por pareja, según informó la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). El reajuste de 4,1% corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

El beneficio se entrega por una sola vez a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio y el monto se divide en partes iguales entre ambos cónyuges. Con el nuevo reajuste, cada integrante de la pareja recibirá $241.148. El monto vigente hasta septiembre de 2026 es de $463.166 por pareja.

Para acceder al beneficio, ambos cónyuges deben haber cumplido 50 años de matrimonio, no estar separados ni divorciados y pertenecer a los cuatro primeros quintiles de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares. También deben acreditar residencia en Chile y pertenecer al mismo hogar o cumplir las condiciones establecidas para quienes residen en establecimientos de larga estadía para personas mayores.

El Bono Bodas de Oro es administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y fiscalizado por la Suseso. Las parejas que cumplan los requisitos cuentan con un plazo de un año desde la fecha de su aniversario número 50 para solicitarlo, trámite que pueden realizar a través de ChileAtiende.

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