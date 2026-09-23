"GOTA A GOTA" LLEGÓ A PORVENIR CON DOS FUNCIONES PARA LAS INFANCIAS

​Este miércoles 23 de septiembre, la obra teatral "Gota a Gota" se presentó en dos jardines infantiles de la comuna de Porvenir, con el objetivo de promover, desde las artes escénicas, el cuidado del agua y su reconocimiento como derecho fundamental. La iniciativa es financiada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Magallanes y producida por La Última Compañía de Teatro y comenzó a presentarse a principios de septiembre en Puerto Natales y, luego de las fiestas patrias, continuó su recorrido en Porvenir.



Con la colaboración de la Casa Municipal de la Cultura de Porvenir, la primera función se realizó a las 9:30 horas en el Jardín Infantil Papelucho, y participaron niñas y niños de los jardines infantiles Jorge Schythe 0213 y Pepita de Oro, quienes se trasladaron hasta el lugar de la presentación. Posteriormente, a las 14:30 horas, la segunda función se presentó en el Jardín Infantil Arcoíris, acercando la experiencia directamente a su comunidad educativa.



Cristian Bustamante, director de La Última Compañía de Teatro, expresó que "a través del teatro, el juego, el humor y la creatividad, 'Gota a Gota' propone un encuentro pensado especialmente para las primeras infancias, donde nuestra payasa invita a niños y niñas a descubrir de manera lúdica la importancia del agua para nuestras vidas, nuestro entorno y nuestras comunidades". Además, añadió que esta visita busca que conceptos fundamentales como el derecho al agua, su protección y su uso responsable puedan transformarse en experiencias cercanas y significativas desde la primera infancia.



"Gota a Gota" es una comedia de aproximadamente 30 minutos que cuenta la historia de Lesera, una divertida payasita que, sin darse cuenta, tiene un gran problema: desperdicia el agua sin medir las consecuencias. Lo que empieza como un descuido cotidiano se convierte en una aventura descomunal cuando su despilfarro agota el agua de su comunidad, de su país y de todo el "Mundo Mundial". Cuando todo parece perdido, aparece el Hada del Agua para ayudarla a comprender que el agua no es un recurso infinito y que cuidarla depende de las pequeñas decisiones de cada día. Pero Lesera no puede lograrlo sola: necesita la ayuda de los niños y niñas para salvar el agua del planeta.









