MANUEL AQUEVEQUE Y ELEODORO “LOLO” VIDAL REVIVEN HISTORIAS Y ANÉCDOTAS DEL BARRIO PRAT EN POLAR COMUNICACIONES

Esta tarde, en el programa “Almorzando con Checho”, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, los reconocidos vecinos del Barrio Prat Manuel Aqueveque, mecánico y piloto de automovilismo, y Eleodoro “Lolo” Vidal, emprendedor industrial, compartieron parte de sus historias personales y numerosas anécdotas vinculadas a la vida del tradicional sector de Punta Arenas. La conversación abordó recuerdos de infancia, estudios, amistades y espacios emblemáticos del barrio, además de la importancia de iniciativas destinadas a preservar y difundir su patrimonio e identidad.

Uno de los principales ejes de la conversación fue la trayectoria de Manuel Aqueveque en la mecánica y el automovilismo, actividad a la que se acercó desde muy pequeño y que posteriormente lo llevó a participar en distintas competencias regionales y argentinas. Entre sus recuerdos destacó su participación como copiloto y mecánico, sus experiencias junto a reconocidos pilotos y el trabajo artesanal que antiguamente implicaba preparar los vehículos de competición. También relató el grave accidente ocurrido durante el Gran Premio Sopasur de 1974, en el que perdió la vida su compañero de competencia Esteban Capkovic, experiencia que marcó profundamente su vida y que recordó como uno de los episodios más difíciles de su trayectoria.

Por su parte, Eleodoro Vidal destacó la estrecha amistad que mantiene con Aqueveque y recordó el vínculo de los vecinos con el automovilismo de aquella época, cuando las carreras generaban gran expectación entre las familias del Barrio Prat. Ambos también repasaron experiencias laborales, viajes, competencias y episodios relacionados con la preparación de vehículos, resaltando una época en que gran parte de los automóviles de carrera eran modificados y reparados artesanalmente por sus propios equipos. La conversación permitió así rescatar parte de la memoria social, deportiva y comunitaria de un barrio considerado parte importante de la historia de Punta Arenas.





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