ALCALDE DE PUNTA ARENAS CLAUDIO RADONICH FORTALECE VÍNCULOS CON AUTORIDADES DE CHILOÉ EN CIERRE DE CONMEMORACIONES

En el marco de las actividades de conmemoración de los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo encuentros con autoridades comunales de Chiloé, instancia en la que se reforzaron los vínculos históricos entre ambos territorios y se abordaron iniciativas de interés común.

Uno de los principales hitos de la jornada fue la firma de un compromiso de apoyo a la solicitud de feriado para la Provincia de Chiloé, correspondiente al 21 de septiembre de 2027, suscrito por el jefe comunal de Punta Arenas y el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta.

Mediante este documento, la Municipalidad de Punta Arenas manifestó su disposición a respaldar y acompañar las gestiones institucionales impulsadas desde Castro para que el 21 de septiembre de 2027 sea declarado feriado en la Provincia de Chiloé, en reconocimiento a la participación de sus habitantes en la expedición de la Goleta Ancud y en la toma de posesión del Estrecho de Magallanes.

Al respecto, el alcalde Claudio Radonich destacó el trabajo que se ha desarrollado junto a Castro y señaló que desde el municipio se ha solicitado al Ministerio de Transportes avanzar en alternativas que permitan recuperar la conectividad entre Castro y Punta Arenas, servicio que considera especialmente relevante para vecinos de Chiloé y Magallanes. "Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando con Castro. Hemos enviado una carta a Transportes para que se pueda facilitar y recuperar esta ruta, que está suspendida y que es muy importante para nuestros vecinos de Chiloé y también de Magallanes. Y ahora hemos firmado este compromiso para acompañar la solicitud de que el 21 de septiembre sea feriado también para la Provincia de Chiloé", señaló la autoridad local.

El jefe comunal agregó que esta fecha tiene un significado especial para ambos territorios, considerando el vínculo histórico entre Chiloé y Magallanes, y valoró la posibilidad de continuar trabajando con las distintas comunas de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, valoró el respaldo entregado por Punta Arenas y explicó que la solicitud busca que el Estado reconozca y visibilice el aporte de Chiloé en este episodio de la historia nacional. "Nosotros queremos el apoyo de Magallanes, de su alcalde y de sus autoridades para que Chiloé pueda tener este feriado. No queremos ser olvidados. Queremos que el Estado reconozca y visibilice a nuestra provincia y a nuestras islas, de la misma manera que se reconoce a Magallanes", afirmó.

Durante la jornada, además, Radonich se reunió con el alcalde protocolar de Ancud, Federico Krüger, quien asistió en representación del alcalde titular, Andrés Ojeda, debido a que este último se encontraba encabezando las actividades conmemorativas desarrolladas en la comuna chilota.

En la oportunidad, Krüger entregó al municipio una réplica de la Goleta Ancud, elaborada por el modelista naval Juan Vázquez junto al profesor de Historia José Ulloa, como un gesto de reconocimiento y fraternidad entre ambas comunas. "Tenemos un vínculo muy especial con Ancud. Por eso agradecemos profundamente esta visita y, especialmente, la entrega de esta réplica de la Goleta Ancud, que tendrá un lugar destacado en nuestra Municipalidad. Queremos que sea un símbolo permanente de esta historia compartida y una invitación para que los vecinos de Ancud y de Chiloé puedan venir a Punta Arenas y conocer este territorio", destacó Radonich.

El alcalde de Punta Arenas también relevó la importancia de que las conmemoraciones de la Toma de Posesión del Estrecho trasciendan el ámbito local, considerando que este hecho fue fundamental para la presencia chilena en el extremo austral y posteriormente para la proyección del país hacia la Antártica.

En tanto, el alcalde protocolar de Ancud, Federico Krüger, valoró la instancia y señaló que la presencia de representantes de Chiloé en Punta Arenas da cuenta de los lazos que unen a ambos territorios. Asimismo, destacó la participación del vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, quien es oriundo de Castro, en las actividades desarrolladas durante la jornada.